Άρης: Ξέχασε να κερδίζει και… αποδοκιμασίες

Ο Άρης έχει να νικήσει από τις 20 του Σεπτέμβρη και σε εντός έδρας παιχνίδι, από την πρεμιέρα της Stoiximan Superleague απέναντι στον Βόλο καθώς πριν την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης, μεσολάβησαν οι δύο με τους Πανσερραϊκό και Παναθηναϊκό, όπως και η ήττα από τον Παναιτωλικό. Και οι συνέπειες φαίνονται στον βαθμολογικό πίνακα αλλά και στις κερκίδες.

Μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης, οι οπαδοί του Άρη αποδοκίμασαν τους ποδοσφαιριστές φωνάζοντας συνθήματα και κατά του Θόδωρου Καρυπίδη σε μια αντίδραση ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στην ομάδα.

Πηγή: Gazzetta.gr