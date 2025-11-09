Μενού

Άρης: Ξέχασε να κερδίζει και… αποδοκιμασίες

Με έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Άρη ολοκληρώθηκε ο αγώνας με τον Αστέρα Τρίπολης.

Reader symbol
Newsroom
Άρης - Αστέρα 0-0
Μπαρτόλο και Σούντμπεργκ στο Άρης - Αστέρας 0-0 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / INTIME SPORTS

  • Α-
  • Α+

Ο Άρης έχει να νικήσει από τις 20 του Σεπτέμβρη και σε εντός έδρας παιχνίδι, από την πρεμιέρα της Stoiximan Superleague απέναντι στον Βόλο καθώς πριν την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης, μεσολάβησαν οι δύο με τους Πανσερραϊκό και Παναθηναϊκό, όπως και η ήττα από τον Παναιτωλικό. Και οι συνέπειες φαίνονται στον βαθμολογικό πίνακα αλλά και στις κερκίδες.

Μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης, οι οπαδοί του Άρη αποδοκίμασαν τους ποδοσφαιριστές φωνάζοντας συνθήματα και κατά του Θόδωρου Καρυπίδη σε μια αντίδραση ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στην ομάδα.

Πηγή: Gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ