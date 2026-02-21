Αστέρας - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Αστέρας AKTOR αντιμετωπίζει σήμερα (21/02) τoν Ατρόμητο στην Τρίπολη για την 22η αγωνιστική της Super league με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2.
Οι Αρκάδες προέρχονται από εκτός έδρας ήττα με 3-1 από τον Παναιτωλικό και παραμένουν στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 16 βαθμούς.
Από την άλλη πλευρά, οι Περιστεριώτες αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με τον ουραγό Πανσερραϊκό στην έδρα τους.
Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)
- AEK 49
- Ολυμπιακός 47
- ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.)
- Λεβαδειακός 39
- Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.)
- Άρης 27
- Βόλος 26
- ΟΦΗ 25 (20 αγ.)
- Ατρόμητος 21
- Παναιτωλικός 21
- Κηφισιά 20 (20 αγ.)
- ΑΕΛ Novibet 20
- Αστέρας Τρίπολης 16
- Πανσερραϊκός 9
*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
H 22η αγωνιστική
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
- Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)
- Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)
Kυριακή 22 Φεβρουαρίου
- ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)
- Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)
- ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)
- Αρης – Κηφισιά (7μμ)
- ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)
