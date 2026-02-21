Μενού

Αστέρας - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Αστέρας ΑKTOR εναντίον Ατρομήτου στην Τρίπολη σήμερα (21/02) για την 22η αγωνιστική της Super league. Η ώρα του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Αστέρας - Ατρόμητος
Στιγμιότυπο από ματς Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Ο Αστέρας AKTOR αντιμετωπίζει σήμερα (21/02) τoν Ατρόμητο στην Τρίπολη για την 22η αγωνιστική της Super league με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2.

Οι Αρκάδες προέρχονται από εκτός έδρας ήττα με 3-1 από τον Παναιτωλικό και παραμένουν στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 16 βαθμούς.

Από την άλλη πλευρά, οι Περιστεριώτες αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με τον ουραγό Πανσερραϊκό στην έδρα τους.

Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)

  1. AEK 49
  2. Ολυμπιακός 47
  3. ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.)
  4. Λεβαδειακός 39
  5. Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.)
  6. Άρης 27
  7. Βόλος 26
  8. ΟΦΗ 25 (20 αγ.)
  9. Ατρόμητος 21
  10. Παναιτωλικός 21
  11. Κηφισιά 20 (20 αγ.)
  12. ΑΕΛ Novibet 20
  13. Αστέρας Τρίπολης 16
  14. Πανσερραϊκός 9

*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H 22η αγωνιστική

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

  • Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)
  • Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)

Kυριακή 22 Φεβρουαρίου

  • ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)
  • Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)
  • ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)
  • Αρης – Κηφισιά (7μμ)
  • ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ