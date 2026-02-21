Αστέρας - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Αστέρας AKTOR αντιμετωπίζει σήμερα (21/02) τoν Ατρόμητο στην Τρίπολη για την 22η αγωνιστική της Super league με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2.

Οι Αρκάδες προέρχονται από εκτός έδρας ήττα με 3-1 από τον Παναιτωλικό και παραμένουν στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 16 βαθμούς.

Από την άλλη πλευρά, οι Περιστεριώτες αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με τον ουραγό Πανσερραϊκό στην έδρα τους.

Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)

AEK 49 Ολυμπιακός 47 ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.) Λεβαδειακός 39 Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.) Άρης 27 Βόλος 26 ΟΦΗ 25 (20 αγ.) Ατρόμητος 21 Παναιτωλικός 21 Κηφισιά 20 (20 αγ.) ΑΕΛ Novibet 20 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 9

*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H 22η αγωνιστική

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)

Kυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)

Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)

Αρης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)