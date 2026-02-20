Λυκουρέζου: «Ήξερα ότι ο πατέρας μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, δεν τον αγκάλιαζα ποτέ»

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μίλησε στην διαδικτυακή εκπομπή Status, για την μητέρα της και τις επιλογές της.

Η πιο δύσκολη στιγμή της συνέντευξης ήταν την στιγμή που εξιστόρησε την σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από τον συνεργάτη του πατέρα της αλλά και για την σχέση της με το ανδρικό φύλο.

«Αυτός έμπαινε στο σπίτι, είχε θράσος δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο δημοτικό, ερχόταν στο δωμάτιο μου και τριβόταν πάνω μου. Χωρίς να γίνει τίποτα περισσότερο. Αλλά είχε αυτή τη δυναμική πάνω μου, εγώ ήμουν μικρό κοριτσάκι και ντρεπόμουν να το πω στους γονείς μου.

Ήμουν 6, 7, 8 ετών. Επειδή ήμουν γενικά πολύ ατίθαση, ντρεπόμουν να το πω στους γονείς μου, γιατί δεν θα με πίστευαν. Αυτός ο άνθρωπος συνέχισε να εργάζεται για τον πατέρα μου πολλά χρόνια, δεν το είπα ποτέ, εγώ ντρεπόμουν μια ζωή γιατί τον έβλεπα συνέχεια στο γραφείο. Αυτό το βίωνα για πολλά χρόνια» αποκάλυψε.

«Στον μπαμπά μου δεν το είπα ποτέ, το έμαθε από την ανάρτηση μου», πρόσθεσε.

«Στη μάνα μου το είπα λίγο πριν φύγει. Το κατάλαβα ότι με επηρέασε στα πρώτα χρόνια μετέπειτα με τους άνδρες.

Επειδή μεγάλωσα σε ένα σπίτι που άκουγα και ήξερα ότι ο πατέρας μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, δεν τον αγκάλιαζα ποτέ. Δεν έχω μάθει στην αγκαλιά με τον πατέρα μου.

Είχα και την ντροπή με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό σίγουρα με έχει επηρεάσει στις σχέσεις μου στο παρελθόν. Τώρα έχω απελευθερωθεί από αυτό» εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

