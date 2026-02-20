Μενού

Τραγικό συμβάν στα παρασκήνια του J2US: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του Τρύφωνα Σαμαρά

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στα παρασκήνια του J2US, καθώς ο Τρύφωνας Σαμαράς εντόπισε νεκρό το αγαπημένο του σκυλάκι.

Reader symbol
Newsroom
Ο Τρύφωνας Σαμαράς με το σκυλάκι του
Ο Τρύφωνας Σαμαράς με το σκυλάκι του | Instagram / trifonassamaras
  • Α-
  • Α+

Μια τραγική είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Παρασκευή από τα παρασκήνια του J2US, καθώς ο Τρύφωνας Σαμαράς εντόπισε νεκρό το αγαπημένο του σκυλάκι στις πρόβες της Πέμπτης.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την εκπομπή Buongiorno, το σκυλάκι με το όνομα Νικόλ ,βρισκόταν στο πλατό, μαζί με τον ιδιοκτήτη της. Κάποια στιγμή ο Τρύφωνας άρχισε να ανησυχεί γιατί δεν την έβλεπε στο οπτικό του πεδίο.

Τελικά αποκαλύφθηκε ότι το σκυλάκι έπεσε από μία σκαλωσιά δύο μέτρων και έχασε τη ζωή του ακαριαία, όπως είπε η Κατερίνα Ζαρίφη. 

Υπενθυμίζεται, ότι στο φετινό J2US ο Τρύφωνας Σαμαράς βρίσκεται στη θέση του ανταποκριτή στα backstage μαζί με την Modern Cinderella.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA