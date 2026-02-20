Τραγικό συμβάν στα παρασκήνια του J2US: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του Τρύφωνα Σαμαρά

Μια τραγική είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Παρασκευή από τα παρασκήνια του J2US, καθώς ο Τρύφωνας Σαμαράς εντόπισε νεκρό το αγαπημένο του σκυλάκι στις πρόβες της Πέμπτης.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την εκπομπή Buongiorno, το σκυλάκι με το όνομα Νικόλ ,βρισκόταν στο πλατό, μαζί με τον ιδιοκτήτη της. Κάποια στιγμή ο Τρύφωνας άρχισε να ανησυχεί γιατί δεν την έβλεπε στο οπτικό του πεδίο.

Τελικά αποκαλύφθηκε ότι το σκυλάκι έπεσε από μία σκαλωσιά δύο μέτρων και έχασε τη ζωή του ακαριαία, όπως είπε η Κατερίνα Ζαρίφη.

Υπενθυμίζεται, ότι στο φετινό J2US ο Τρύφωνας Σαμαράς βρίσκεται στη θέση του ανταποκριτή στα backstage μαζί με την Modern Cinderella.