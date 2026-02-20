«Θέλεις και σεξ τώρα εσύ»: Η Μαρία Μπεκατώρου δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου με τη σωστή απάντηση

Η Μαρία Μπεκατώρου κήρυξε «πόλεμο» στο status quo, διαφωνώντας κάθετα με τη σωστή απάντηση σε μία από τις σημερινές ερωτήσεις του «Chase».

Όταν έγινε η ερώτηση «Πότε ο άνθρωπος νιώθει πιο ευτιχισμένος στη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με έρευνα του BJM Mental Health;», ο παίκτης διάλεξε την απάντηση «12-3 το μεσημέρι», και η Μαρία Μπεκατώρου συμφώνησε με το σκεπτικό του.

Ωστόσο, το μηχάνημα έδωσε ως σωστή απάντηση το «6-9 το πρωί», κάτι που αρνήθηκε να δεχτεί η παρουσιάστρια, λέγοντας:

«Μπράβο τους...δεν θα πέρναγε ποτέ από το μυαλό μου. Θέλεις και σεξ τώρα εσύ. Άσε μας καημένε που θες πρωί-πρωί να κάνεις έρωτα. Σα σου πω ποιοι είναι όλοι αυτοί;

Είναι αυτοί που ξυπνούν πρωί και κάνουν σεξ, και μετά κάνουν τζόγκινγκ και κάνουν και smoothies. Ωραία ζωή. Εγώ το βράδυ είμαι ευτυχισμένη. Αυτούς που είναι ετυχισμένοι 6-9 το πρωί τους λυπάμαι».