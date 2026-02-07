Αστέρας - Βόλος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Αστέρας AKTOR αντιμετωπίζει απόψε (07/02) τoν Βόλο στην Τρίπολη για την 20η αγωνιστική της Super league με σέντρα στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2.

Οι Αρκάδες προέρχονται από δύο ήττες την τελευταία εβδομάδα. Τόσο από τον Λεβαδειακό την περασμένη Κυριακή όσο και από τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη μεσοβδόμαδα στον εξαναβολής αγώνα.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Βόλου πηγαίνει στην Τρίπολη με ήττα 2-0 από την ΑΕΛ στο Πανθεσσαλικό.

Η βαθμολογία (19η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 46 AEK 45 ΠΑΟΚ 44 (18 αγ.) Λεβαδειακός 38 Παναθηναϊκός 29 (18.αγ) Άρης 25 Βόλος 25 ΟΦΗ 21 (18 αγ.) Κηφισιά 19 (18 αγ.) ΑΕΛ Novibet 19 Ατρόμητος 17 Παναιτωλικός 15 Αστέρας Τρίπολης 13 Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (20η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός (5μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος (6μμ)

Κηφισιά – Ατρόμητος (8μμ)

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (4μμ)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5μμ)

Αρης – ΠΑΟΚ (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)