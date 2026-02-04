Αστέρας - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (28/01) τoν Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, στο εξαναβολής ματς της Super league με σέντρα στις 18:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας, από την οποία είναι εκτός ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο Ροντινέι και ο Πιρόλα ενώ για πρώτη φορά συμμετέχει ο νεοαποκτηθείς Κλέιτον.
Οι Αρκάδες από τη μεριά τους, μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό στο πρωτάθλημα έφτασαν τις τέσσερις διαδοχικές, εκ των οποίων οι δύο στην τρίτη θητεία του Μίλαν Ράσταβατς και συνεχίζουν στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα (19η αγωνιστική)
- Παναιτωλικός – Αρης 0-1
- Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2
- Βόλος – ΑΕΛ Νovibet 0-2
- Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 3-1
- Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-0
- ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1
Η βαθμολογία (19η αγωνιστική)
- ΑΕK 45
- ΠΑΟΚ 44 (18 αγ.)
- Ολυμπιακός 43 (18 αγ.)
- Λεβαδειακός 38
- Παναθηναϊκός 29 (18.αγ)
- Άρης 25
- Βόλος 25
- ΟΦΗ 21 (18 αγ.)
- Κηφισιά 19 (18 αγ.)
- ΑΕΛ Novibet 19
- Ατρόμητος 17
- Παναιτωλικός 15
- Αστέρας Τρίπολης 13 (18 αγ.)
- Πανσερραϊκός 8
*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
H επόμενη αγωνιστική (20η)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
- AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός (5μμ)
- Αστέρας Τρίπολης – Βόλος (6μμ)
- Κηφισιά – Ατρόμητος (8μμ)
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
- Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (4μμ)
- ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5μμ)
- Αρης – ΠΑΟΚ (7μμ)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)
