Αστέρας Τρ. - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Tο κανάλι που το δείχνει

Στην Τρίπολη ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στα playouts της Super League εκεί που ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Η αναμέτρηση Αστέρας Τρ. - Ατρόμητος κάνει σέντρα στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Έπειτα από επτά διαδοχικές νίκες για τον φιλοξενούμενο στα μεταξύ τους παιχνίδια και στις δύο έδρες, ο Ατρόμητος επικράτησε στην τελευταία τους συνάντηση με 2-1 στην έδρα του για την 5η αγωνιστική των Playouts Stoiximan Super League.
Η τελευταία νίκη για την ομάδα της Τρίπολης στην έδρα της απέναντι στον Ατρόμητο ήταν στις 28 Ιανουαρίου 2024 με 3-1 και από τότε η ομάδα του Περιστερίου έχει πάρει τρεις διαδοχικές νίκες στην Αρκαδία με 2-1, 4-1 και 2-1.
Συνολικά ο Ατρόμητος έχει μείνει αήττητος στα έξι από τα επτά τελευταία του παιχνίδια με τον ASTERAS AKTOR στην Τρίπολη και μετρά τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, αυτή τον Ιανουάριο του 2024.
Η βαθμολογία των playouts
9. Ατρόμητος 40
10. Παναιτωλικός 31
11. Κηφισιά 31
12. Πανσερραϊκός 27
----------------------------
13. Αστέρας Τρ. 25
14. ΑΕΛ 24
- «Το δεύτερο και πιο ελεύθερο κοινοβούλιο»: Πού βρισκόταν το καφενείο της Αθήνας που έριχνε κυβερνήσεις;
- Από τη Θεσσαλία μέχρι την Κρήτη: 5 ζευγάρια πόλεων που θα έχουν για πάντα κόντρα
- Μαρία Καρυστιανού: Μετρά ημέρες για ανακοίνωση κόμματος; - «Ο Μάιος θα είναι ιστορικός μήνας»
- Η γνωριμία του Σακίλ Ο' Νιλ με τον Ταγίπ Ερντογάν είχε ένα απρόβλεπτο αποτέλεσμα
