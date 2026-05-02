Η γνωριμία του Σακίλ ο'Νιλ με τον Ταγίπ Ερντογάν είχε ένα απρόβλεπτο αποτέλεσμα

H σχέση του Σακίλ ο'Νιλ με την Ελλάδα είναι πάρα πολύ «ζεστή». Ο βετεράνος μπασκετμπολίστας έχει εμφανιστεί σε αθηναϊκό γήπεδο το 1994, με αφορμή το λανσάρισμα αθλητικού brand (είχε δώσει και μια συνέντευξη στην εκπομπή «Αθλητικό Πανόραμα» του ΑΝΤ1, που δεν διάσώζεται πια). Στη συνέχεια, ο Σακίλ αντιμετώπισε τη χώρα μας στο Μουντομπάσκετ εκείνης της χρονιάς (Τορόντο), όταν και πέσαμε ηρωικά μαχόμενοι με σκορ 97-58 (το μόνο ματς που οι ΗΠΑ έμειναν κάτω από τους 100 πόντους). Αντιμετώπισε θρυλικούς αθλητές του ελληνικού 90ς μπάσκετ όπως ο Ζήσης Τσέκος και πίνει νερό στο όνομα του Παναγιώτη Φασούλα.

.@SHAQ says Panagiotis Fasoulas is his all-time favorite Greek player: pic.twitter.com/CixYPXek7D — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) January 28, 2021

Πάμε για κάτι πιο παράξενο και σημερινό

Τον Γενάρη της φετινής χρονιάς, ο Σακίλ αποφάσισε να προχωρήσει κάποια εμπορική συνεργασία όχι με την χώρα μας, αλλά με έναν εμπορικό κολοσσό από την Τουρκία. Συγκεκριμένα, στις 20 Γενάρη, συνάντησε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης «διπλωματίας του μπάσκετ» σε γήπεδο μπάσκετ που ονομάζεται "Turkcell" (brand κινητής τηλεφωνίας). Ο Σακ και ο Ρετζέπ γνωρίστηκαν παίζοντας σουτάκια, με τον επίσης γνωστό βετεράνο του NBA, τον Τούρκο Χέντο Τούρκογλου, να λειτουργεί ως «μεσολαβητής». Στη συνέχεια αντάλλαξαν δώρα και υπέγραψαν μπάλες μπάσκετ σε νεαρούς αθλητές των ακαδημιών.

Ήταν τόσο αθώο;

Καθόλου αθώο. Η επίσκεψη του Σακ στην Τουρκία έγινε κυρίως για τις ανάγκες της διαφημιστικής καμπάνιας της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Turkcell για το δίκτυο 5G, για το οποίο περηφανεύεται ότι είναι το πιο αξιόπιστο σε όλη την χώρα. Προφανώς, ο Σακ έπαιξε και σε μια διαφήμιση γι' αυτό, ερμηνεύοντας έναν πάρα πολύ κριντζ χαρακτήρα.