Μαρία Καρυστιανού - Μετρά ημέρες για ανακοίνωση κόμματος; «Ο Μάιος θα είναι ιστορικός μήνας»

Μία ανάρτηση με αφορμή την Εργατική Πρωτομαγιά έκανε η Μαρία Καρυστιανού, αφήνοντας επίσης υπόνοιες για την αναγγελία του νέου της κόμματος, η οποίθα ενδέχεται να είναι πιο κοντά από ότι αναμένεται.

Η κα Καρυστιανού, στην ανάρτησή της, αρχικά αναφέρει πόσα μπορεί να καταφέρει ο ελληνικός λαός αν παραμείνει ενωμένος ενώ προσθέτει πως «αυτή η ενότητα γίνεται πράξη μέσα από το Κίνημα μας».

Πρωτομαγιά! Ξεκίνησε ο μήνας της Αναγέννησης και της Ελπίδας! pic.twitter.com/wgNmTzFwvz — Maria Karystianou (@mkaristianou) May 1, 2026

Καρυστιανού: «Ο φετινός Μάης θα είναι ιστορικός»

«Μια ημέρα ιστορικής μνήμης σήμερα, που διδάσκει και μας θυμίζει τα τραγικά λάθη του διχασμού. Μια ημέρα που μας δείχνει πόσο μπορούμε να πετύχουμε ενωμένοι, παραμερίζοντας διαφορές, εγωισμούς και προσωπικές ατζέντες.

Προτάσσοντας αυτή την ενότητα στην πράξη μέσα στο κίνημά μας, συνειδητοποιούμε πόσο θέλουν και προσπαθούν μεθοδικά να μας διχάσουν, εξαγοράζοντας κάποιους, παρασύροντας άλλους με ψεύτικες υποσχέσεις, συκοφαντώντας και αλλοιώνοντας την ίδια τη σημασία των λέξεων.

Μηχανεύονται τα πάντα για να μας διασπάσουν με βαλτούς και αδύναμους. Όσοι φοβούνται τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Γι’ αυτό σας καλώ να μην πιστεύετε τα ψεύδη και τη λασπολογία.

Είμαστε ως κίνημα ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι όσο ποτέ. Σας καλώ να μείνουμε πιστοί στον ιερό σκοπό μας. Να τιμήσουμε με αγώνα έως την τελική δικαίωση όλα τα θύματα που μας ένωσαν και οδηγούν τη δράση μας. Είναι όλοι τους αδέρφια και παιδιά μας. Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας.

Έγινε το ξεκίνημα για να τιμωρούνται πλέον οι ένοχοι και οι αδικοπραγούντες. Για να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να θρηνήσουν μάνες και συγγενείς τα παιδιά και τους αγαπημένους τους.

Για να φέρουμε την ελπίδα στη ζωή μας για τα παιδιά και την πατρίδα».