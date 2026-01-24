Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1: Ο Γιόβιτς πήρε προβάδισμα, ο Στρακόσια το κράτησε

Η κλάση του Λούκα Γιόβιτς μίλησε ξανά και μια ενέργειά του έφτανε ώστε η ΑΕΚ να περάσει με ένα δύσκολο αλλά πολύτιμο διπλό (0-1) από την Τρίπολη επί του Αστέρα και να προσπεράσει στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς περισσότερο από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
Ο Σέρβος φορ με ένα εξαιρετικό σουτ στο 38' από ασίστ του Βάργκα έδωσε τη λύση για την Ένωση, η οποία προβλημάτισε απέναντι στον μαχητικό Αστέρα, αλλά έφυγε με το ζητούμενο από την Αρκαδία πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη αγωνιστική.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ο Τραμπ θέλει «κομμάτι» και από την Αλβανία: Συναγερμός από ενώσεις για το νησί Σάσων
- Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη
- Πέθανε η Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που χαστούκισε την Δήμητρα Λιάνη το 1997
- Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Η 19χρονη που ξεκλήρισε την οικογένειά της για να το σκάσει με τον παππού της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.