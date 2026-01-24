Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1: Ο Γιόβιτς πήρε προβάδισμα, ο Στρακόσια το κράτησε

Η κλάση του Λούκα Γιόβιτς μίλησε ξανά και μια ενέργειά του έφτανε ώστε η ΑΕΚ να περάσει με ένα δύσκολο αλλά πολύτιμο διπλό (0-1) από την Τρίπολη επί του Αστέρα και να προσπεράσει στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς περισσότερο από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Ο Σέρβος φορ με ένα εξαιρετικό σουτ στο 38' από ασίστ του Βάργκα έδωσε τη λύση για την Ένωση, η οποία προβλημάτισε απέναντι στον μαχητικό Αστέρα, αλλά έφυγε με το ζητούμενο από την Αρκαδία πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη αγωνιστική.

