Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2: Ασταμάτητος και ένα βήμα πιο κοντά για το «5-8»

Σημαντική νίκη που φέρνει πολύ κοντά στο πολυπόθητο 5-8 πέτυχε στην Τρίπολη επί του Αστέρα ο Ατρόμητος, καθώς η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ κατάφερε να κερδίσει με 2-1 και έφτασε τους 24 βαθμούς, έναν λιγότερο από τον ΟΦΗ που είναι στην 5η θέση.

Οι Αρκάδες από την πλευρά τους, που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση αναφορικά με τηνν βαθμολογία, έμειναν στους 16 και την προτελευταία θέση.

Πως κατέβηκαν οι δύο ομάδες

Ο τεχνικός των Αρκάδων, Μίλαν Ράσταβατς κατέβασε την ομάδα του με 4-2-3-1 και τον Παπαδόπουλο στο τέρμα, τον Άλχο δεξί μπακ, τον Σιλά αριστερό και τους Καστάνο, Γιαμπλόνσκι στο κέντρο της άμυνας. Οι Τσίκο, Μουνιόθ ήταν τα αμυντικά χαφ και πίσω από τον Μακέντα από αριστερά προς τα δεξιά ξεκίνησαν οι Κετού, Μπαρτόλο και Μίτροβιτς.

Από την πλευρά του ο Ντούσαν Κέρκεζ ξεκίνησε τον Ατρόμητο επίσης με 4-2-3-1 και τον Χουτεσιώτη στο τέρμα, τον Ούρονεν αριστερό μπακ, τον Μουντές δεξί και τους Σταυρόπουλο, Μανσούρ στο κέντρο της άμυνας. Αμυντικά χαφ ήταν οι Ματουσαμί και Τσιγγάρας και πίσω από τον προωθημένο Τσούμπερ από αριστερά προς τα δεξιά, οι Μπάκου, Μίχορλ και Γιουμπιτάνα.

Μαγική παράσταση του Γιουμπιτάνα στο πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο ημίχρονο είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. Ο λόγος για τον Ντένζελ Γιουμπιτάνα με τον Βέλγο μεσοεπιθετικό να κάνει τα πάντα. Να δίνει ασίστ, να πετυχαίνει γκολ και να είναι μια συνεχής πηγή κινδύνου για την άμυνα του Αστέρα.

Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το πάνω χέρι σε όλο το πρώτο ημίχρονο χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες για βάλουν το πρώτο γκολ του αγώνα, κάτι που κατάφεραν στο 27'.

Αρχικά ο Γιουμπιτάνα βρέθηκε σε θέση βολής με τον Παπαδόπουλο να νικάει τον Βέλγο και να στέλνει τη μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελέστηκε με πάσα στον Γιουμπιτάνα που έκανε ωραία σέντρα για να κάνει ο Μανσούρ με κεφαλιά το 0-1.

Μετά την ασίστ σκόραρε ο Βέλγος

Και μετά το 0-1 ο Ατρόμητος συνέχισε να έχει τον έλεγχο και να βρίσκεται συνεχώς κοντά στην εστία του Παπαδόπουλου. Μια πίεση που απέδωσε καρπούς στο 41'. Οι «κυανόλευκοι» έκλεψαν την μπάλα, έφυγαν εξαιρετικά στην κόντρα με τον Γιουμπιτάνα με πολύ όμορφο πλασέ να κάνει το 2-0 για τους φιλοξενούμενους