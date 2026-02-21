Οι Δύο Ξένοι φεύγουν και μια αγαπημένη κωμική σειρά επιστρέφει τα μεσημέρια στο Mega

Οι Δύο Ξένοι που προβάλλονταν όλο αυτό το διάστημα στη μεσημεριανή ζώνη του Mega ολοκληρώνονται αύριο Κυριακή (22/2) και τη θέση τους από τη Δευτέρα (23/2) παίρνει μια άλλη αγαπημένη σειρά του σταθμού που δε χορταίνουμε να βλέπουμε.

Εάν θέλαμε να μην το μαρτυρήσουμε κατευθείαν και μιλήσουμε με έναν γρίφο, θα λέγαμε πως είναι η πρώτη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη στην οποία πρωταγωνιστούν τρεις αγαπημένες ηθοποιοί που έδωσαν ρέστα ως τρίο στην προσπάθειά τους να βρουν το χαμένο Τζόκερ: ναι, μιλάμε για τις Σαββατογεννημένες.

Έτσι από τη Δευτέρα (23/2) καθημερινά (και τα Σαββατοκύριακα) στις 13.50 με διπλό επεισόδιο οι «Σαββατογεννημένες», Καίτη (Κατιάνα Μπαλανίκα), Μπία (Ελένη Ράντου) και σενιόρα Σούλα (Ράνια Σχίζα) θα ξαναπάρουν υπό την προστασία τους τον Σάββα, τον οποίο υποδύθηκε μοναδικά ο αξέχαστος Σάκης Μπουλάς, προσπαθώντας να βρουν το μαγικό δελτίο που θα τους χαρίσει τα 7,5 «εκαπομαμύρια» - όπως θα έλεγε ο Χοσέ - ευρώ, τα οποία στο τέλος κατέληξαν εκεί που μάλλον δεν το περιμέναμε.

Από τα τέλη της προηγούμενης σεζόν και μετά την ολοκλήρωση του «Πάμε Δανάη», το Mega έχει αφιερώσει εκ νέου τη μεσημεριανή του ζώνη στις «κλασικές» κωμικές σειρές του, τις οποίες προβάλλει σε επανάληψη από τις 13.50 έως τις 15.40 που αρχίζει το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο και οι οποίες από πλευράς τηλεθέασης κοντράρουν πολλές φορές στα ίσα τους απέναντι σταθμούς.