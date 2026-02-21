Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ - Ποια θα είναι ανοιχτά

Η Καθαρά Δευτέρα, για όσους δεν το γνωρίζουν, δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, έχουν το δικαίωμα να αργούν όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, εφόσον η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηριστεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Τι θα γίνει με τα εμπορικά καταστήματα την Καθαρά Δευτέρα

Τα εμπορικά καταστήματα την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται να είναι κλειστά, με εξαίρεση τους χώρους εστίασης και τους κινηματογράφους που λειτουργούν εντός των malls.

Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα, οι αλυσίδες Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας, Κρητικός και Μασούτης διατηρούν την αργία και δεν θα λειτουργήσουν.

Θα λειτουργήσουν από την άλλη τα εξής:

Lidl: Με ωράριο 07:45 – 16:00.

ΜyMarket: Επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας σε Αθήνα και περιφέρεια θα ανοίξουν από 08:00 έως 14:00.

Τα μικρότερα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο.

Ανοιχτοί θα είναι:

Οι φούρνοι

Τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία

Οι λαϊκές αγορές

Τα ζαχαροπλαστεία

Περίπτερα και μίνι μάρκετ

Καφετέριες, ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης