Η Antigoni Buxton εκπροσωπεί φέτος την Κύπρο στη Eurovision 2026 με το Jalla και μάλιστα, πήραμε μια γεύση από την εμφάνισή της στον Β΄ Ημιτελικό του Sing For Greece όπου παρουσίασε το τραγούδι για πρώτη φορά επί σκηνής, με την ίδια να έχει εκφράσει την επιθυμία της να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό Τραγουδιού από την εποχή που είχε αναστατώσει το βρετανικό Love Island, τέσσερα χρόνια πριν.

Συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2022 η Antigoni, η οποία έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στο Λονδίνο, συμμετείχε στον 8ο κύκλο του Love Island με την εμφάνισή της να ανάβει «φωτιές» τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες του ριάλιτι για τελείως διαφορετικούς λόγους.

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και η παραγωγή του Love Island είχε φροντίσει η Antigoni να κάνει δυναμική είσοδο στο παιχνίδι, εμφανίζοντάς τη από τη μια στιγμή στην άλλη στην πισίνα της βίλας.

Έτσι, από κει που οι παίκτες περνούσαν μια μάλλον βαρετή μέρα εάν κρίνουμε από τα πλάνα, όλα άλλαξαν όταν την είδαν μπροστά τους.

Μόλις την πήρε είδηση ένας παίκτης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μάτι του «άστραψε», λέγοντας απλά ένα «whoa» και στρίβοντας προς την πισίνα, ο δεύτερος που ήταν μαζί του χαμογέλασε, ενώ ο τρίτος της παρέας έφυγε «σφαίρα» για την κρεβατοκάμαρα των ανδρών, φωνάζοντάς τους έξω για να δουν τη νέα ένοικο της βίλας.

Όπως μπορούμε να δούμε και στο παρακάτω βίντεο, η υποδοχή που επεφύλασσαν οι άντρες του Love Island στην Antigoni ήταν ιδιαίτερα θερμή με την νεαρή τραγουδίστρια να συστήνεται σε όλους.

Τα κορίτσια του ριάλιτι που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο εσωτερικό του σπιτιού άκουσαν τις φωνές και τις ομιλίες, το ψυλλιάστηκαν ότι μπήκε νέο άτομο στη βίλα και βγήκαν στη βεράντα να δουν τι παίζει με κάποιες παίκτριες να ελπίζουν πως είναι άντρας.

Ωστόσο, όταν είδαν κάτω στην πισίνα την Antigoni, θα λέγαμε ότι σε ορισμένες το χαμόγελο και ο ενθουσιασμός έσβησαν σε χρόνο μηδέν, ενώ η πρώτη ατάκα που της είπαν ήταν: «πόσο ωραίο που θα έχουμε άλλη μια ξανθιά στο σπίτι»...

Όπως και να έχει όλες και όλοι έκατσαν μαζί με την Antigoni για να τη γνωρίσουν καλύτερα, ενώ εμείς θα βγάλουμε το καπέλο στην παίκτρια που στην προσωπική της συνέντευξη δεν έκρυψε το άγχος της ότι μιας και δεν έχει βρει ακόμα ταίρι μέσα στο παιχνίδι, θα προτιμούσε ο ανταγωνισμός να μη γινόταν μεγαλύτερος.

Antigoni: Ο σέξι χορός στο dirty dancing challenge του Love Island

H Antigoni δεν έμεινε πολύ καιρό μέσα στο Love Island, μόλις μία εβδομάδα, αλλά αυτό ήταν αρκετό για να εκτινάξει τους followers της στο Instagram από 20.000 σε περίπου 750.000, όπως είχε πει η ίδια, καλεσμένη στο «Πρωινό Μας» που παρουσίαζε τότε η Φαίη Σκορδά στον ΣΚΑΪ.

Μπορεί να ψηφίστηκε, αλλά απ' ότι φαίνεται δεν πτοήθηκε καθόλου αφού είχε πει τότε χαρακτηριστικά πως «ο άντρας της ζωής μου δεν ήταν εκεί».

Πάντως, το dirty dancing challenge στο οποίο είχε λάβει συμμετοχή ως «σέξι Κοκκινοσκουφίτσα» είχε ανεβάσει τη θερμοκρασία στο σπίτι, όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις των συμπαικτών της και μια γεύση μπορείς να πάρεις από το παρακάτω βίντεο περίπου στο 7ο λεπτό.

Στη συνέντευξή της στη Φαίη Σκορδά η Antigoni είχε εκφράσει την επιθυμία της να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Κάτι τέτοιο μπορεί να μην έγινε, αλλά φέτος θα ταξιδέψει στη Βιέννη όπου θα διεξαχθεί η Eurovision 2026 με το Jalla, το οποίο ανεβαίνει συνεχώς στα στοιχήματα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 10η θέση από 12η που ήταν πριν από δύο ημέρες, ενώ το βίντεο κλιπ κοντεύει το 1,5 εκατομμύριο views στο YouTube.