Αστέρας Τρίπολης - Βόλος 2-0: Οι Αρκάδες με τον Μπαρτόλο βρήκαν «τέμπο» και δίχτυα

Με δύο γκολ του Μπαρτόλο, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με 2-0 του Βόλου και πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα εν όψει της συνέχειας.

Αστέρας Τρίπολης - Βόλος
Αστέρας Τρίπολης - Βόλος | Eurokinissi
Ο Αστέρας Aktor έβαλε φρένο στον κατήφορο που είχε πάρει. Οι Αρκάδες είχαν πέντε ήττες και δύο ισοπαλίες στα επτά τελευταία παιχνίδια, βρέθηκαν στην προτελευταία θέση και μετά τον θρίαμβο του Παναιτωλικού επί της Λάρισας, δεν υπήρχαν άλλο περιθώρια.

Έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Βόλο, ο οποίος επίσης είναι σε πτωτική πορεία. Με πρωταγωνιστή τον Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, ο Αστέρας λύγισε 2-0 τους Βολιώτες κι επέστρεψε στις νίκες μετά την 30ή Νοεμβρίου και το 1-0 εκτός έδρας επί του Ατρόμητου.

