Αστέρας Τρίπολης - Ηρακλής 0-2: Επικό comeback για τους κυανόλευκους

Την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League, εννέα χρόνια μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, πανηγύρισε ο Ηρακλής. Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, οι «κυανόλευκοι» επικράτησαν με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους άνοδο.

Παρά το ότι ο Βάλτερ Ματζάρι ήταν, λόγω τιμωρίας, στις κερκίδες, με τον συμπατριώτη του Εουτζένιο Σένα να κοουτσάρει, ο Ηρακλής εμφανίστηκε πιο οργανωμένος κι αποφασισμένος. Προηγήθηκε με τον Γιόελ Μπάρθενας (10’) και «σφράγισε» τη νίκη με το πέναλτι του Ίβι Λόπεθ (71’). Σπασμωδικές αντιδράσεις από τους Αρκάδες που έμειναν δίχως βαθμό.

Στην πρώτη αξιόλογη επίθεση, ο «Γηραιός» άνοιξε το σκορ. Ο Κόλιτς έκανε την προσπάθεια και το γύρισμα από τα αριστερά, ο Μπάρθενας κέρδισε την κόντρα και με το αριστερό στην κίνηση νίκησε τον Χατζηεμμανουήλ για το 0-1. Γκολ που αρχικά ακύρωσε ο Κωνσταντίνος Κατοίκος, θεωρώντας πως ο Παναμέζος πήρε την μπάλα με το χέρι, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR (Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Στέφανος Κουμπαράκης), το γκολ κατακυρώθηκε.

Οι Αρκάδες πολιόρκησαν την εστία του Αθανασιάδη, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να μπλοκάρει, σε δύο χρόνους, την κοντινή κεφαλιά του Ρικαρντίνιο (28’) έπειτα από τη σέντρα του Γκονζάλες. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος προχώρησε σε διπλή αλλαγή στο ημίχρονο κι οι Αρκάδες μπήκαν πιο ζωηρά στην επανάληψη. Ο Αθανασιάδης απέκρουσε τα σουτ του Μπουζούκη (49’, 54’) ενώ αυτό του Κουρμπέλη (51’) κόντραρε σωτήρια – για τον Ηρακλή – στον Πίνια και πέρασε κόρνερ, σε ένα διάστημα έντονης πίεσης.

Η οποία κόπασε, αφού οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να «παγώσουν» το ρυθμό. Όχι μόνο αυτό, αλλά έφτασαν και σε δεύτερο γκολ. Ο Λόπεθ έκλεψε την μπάλα μετά το λάθος του Κουρμπέλη, τροφοδότησε τον Νιζέ, ο οποίος ανατράπηκε από τον Μάντες εντός περιοχής. Κατοίκος και VAR συμφώνησαν για την εσχάτη των ποινών, την οποία μετέτρεψε σε γκολ ο Λόπεθ για το 0-2 στο 71’. Κι αφού ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε ακόμη δύο σωτήριες επεμβάσεις, σε κοντινό, σκαστό πλασέ του Κώτσιρα (74’) και σε βολέ του Κουρμπέλ (90’), τα πάντα τελείωσαν.

Ο Αστέρας Τρίπολης θα δώσει ακόμη δύο σερί εντός έδρας ματς, με τον Άρη για το Κύπελλο (Πέμπτη 10/9, 17:45) και με την ΑΕΚ για τη Super League (Κυριακή 13/9, 19:00) αλλά χρειάζεται μεγάλη βελτίωση για την επίτευξη των στόχων του. Ο «Γηραιός», από την άλλη, στρέφει το βλέμμα του στο ματς πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο (Σάββατο 129, 21:00) για την 4η Αγωνιστική.