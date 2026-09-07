H «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Όσκαρ

Η ταινία μυθοπλασίας Σπασμένη Φλέβα του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη, μια από τις πιο πολυσυζητημένες ελληνικές ταινίες της περασμένης χρονιάς, επελέγη ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, στο πλαίσιο της 99ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) των Η.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/303859/02.07.2025 (Β΄ 3615) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟ/267408/15.06.2026 (Β΄ 3626) όμοια απόφαση, το κινηματογραφικό έργο με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες των βραβείων OSCAR για την κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη Επιτροπής που απαρτίζεται από δεκατρία μέλη και συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν υπόδειξής τους από κινηματογραφικούς φορείς.

Διαβάστε ακόμη: «Όταν ξεκίνησε η ταινία, με έπιασε η ψυχή μου»: Βασίλης Μπισμπίκης και Μαρία Κεχαγιόγλου στο Reader

Σπασμένη Φλέβα | Trailer

Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού, για το έτος 2026, συνήλθε σε συνεδρίαση και, μετά από διεξοδική συζήτηση, πρότεινε κατά πλειοψηφία το κινηματογραφικό έργο Σπασμένη Φλέβα ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μία αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο, από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού έκανε αποδεκτή τη γνώμη της Επιτροπής και εξέδωσε τη σχετική υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/393781/04.09.2026 απόφαση. Το Υπουργείο Πολιτισμού μεριμνά για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκπροσώπησης της Ελλάδας στην 99η διοργάνωση των βραβείων OSCAR, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Η.Π.Α.

Η υπόθεση της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα»

Η ταινία περιστρέφεται γύρω από την ιστορία του Θωμά Αλεξόπουλου (Βασίλης Μπισμπίκης) ο οποίος λόγω των δικών του λαθών και αδιανόητης επιπολαιότητας μπαίνει σε μία τραγική συνθήκη από την οποία προσπαθεί να ξεμπλέξει με κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο.

«Σίγουρα τον ξέρουμε αυτόν τον τύπο. Είναι η εικόνα της Ελλάδας. Τον ξέρουμε ως πατέρα, ως φίλο, ως πολιτικό, ως επιχειρηματία, ως όλους αυτούς που βλέπουμε και ακούμε τις ιστορίες τους και τα κατορθώματά τους κάθε τρεις και λίγο. Είναι ο καινούργιος Έλληνας που έχει τη φοβερή ικανότητα να σου κάνει το άσπρο, μαύρο για πλάκα», είχε σχολιάσει για τον πρωταγωνιστή της ταινίας ο Γιάννης Οικονομίδης στη βίντεο-συνέντευξή του στο Reader.

Η «Σπασμένη Φλέβα» έκανε πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες τον περασμένο Νοέμβρη από την Tanweer και συζητήθηκε όσο λίγες ελληνικές ταινίες των τελευταίων ετών. Στην ταινία παίζουν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Κλέλια Ρένεση, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Γιάννης Νιάρρος, Μαρία Καλλιμάνη, Γιάννης Αναστασάκης και Σοφία Κουνιά.