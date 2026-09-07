Αν το συγκεκριμένο βίντεο που ανέβασε στο Instagram η Ιωάννα Τούνη ήταν post και όχι story, σίγουρα θα είχε γίνει viral σε χρόνο μηδέν, αφού είχε άρωμα από My Style Rocks στο οποίο συμμετείχε η ίδια το 2017, υπενθυμίζοντάς μας μια ατάκα της που τότε είχε κάνει χαμό.

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Αυτές τις ημέρες η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στο Παρίσι για επαγγελματικούς λόγους και μέσα από το insta story της, θέλησε να δείξει πως περνάει εντελώς διαφορετικά απ’ ότι μπορεί να φαντάζονται οι followers της.

Με άλλα λόγια αντί για βόλτες και ψώνια, η γνωστή influencer το έχει ρίξει στην καθαριότητα και έτσι εμφανίστηκε στο βίντεο με το κινητό στο ένα χέρι και με έναν κουβά και μια σφουγγαρίστρα στο χέρι, ενώ έγραψε: «Δίπλα στην σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια, αλλά ψυχολογία πάνω από όλα».

Είχε προηγηθεί δε βίντεο στο οποίο η ίδια έλεγε: «Θέλω να σου δείξω τι νομίζει ο κόσμος ότι κάνω στο Παρίσι και τι κάνω όντως. Κλαίω, να ξέρεις… Κάπως έτσι είναι όλη η μέρα μου εκτός από αυτή τη μία ώρα που παίρνω κενό και σου ανεβάζω stories».

Να υπενθυμίσουμε ότι την ατάκα «δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια», την είχε πει η Ιωάννα Τούνη -το 2017 στο My Style Rocks- σε συμπαίκτριά της με την οποία είχε έρθει σε αντιπαράθεση και είχε σχολιαστεί αρκετά τότε με την ατάκα να γίνεται viral.

Σε περίπτωση που δεν θυμάσαι το στιγμιότυπο μπορείς να δεις το παρακάτω βίντεο.