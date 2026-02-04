Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-3: Μόνοι τους στην κορυφή οι Πειραιώτες μετά την άνετη νίκη

Ο Ολυμπιακός ξεμπέρδεψε με το «χρωστούμενο» παιχνίδι της Τρίπολης, νίκησε 3-0 τον Αστέρα (Γκαρσία, Ταρέμι, Ζέλσον) και βρίσκεται μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο σχηματισμός του γηπεδούχου Αστέρα: τέρμα ο Τσιντώτας, άμυνα με Δεληγιαννίδη, Καστάνο, Σίπσιτς και Πομόνη. Κέντρο με Αλάγκμπε και Γκονζάλες και οι Μεντιέτα, Μίτροβιτς και Εμμανουλίδης πίσω από τον φορ Τζοακίνι.

Η διάταξη του Ολυμπιακού: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Ρέτσο, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Νασιμέντο μπροστά τους. Στα 2 άκρα οι Ζέλσον και Ποντένσε και φορ ο Ταρέμι, όπως γράφει το gazzeta.gr.

Αστέρας – Ολυμπιακός: Το ματς

Στο πρώτο 45λεπτο οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν δίχτυα πολύ νωρίς. Στο 2ο λεπτό το σουτ του Ποντένσε αποκρούστηκε και στο 3ο λεπτό ήρθε το 0-1 έπειτα από μπαλιά του Ποντένσε και ενώ η μπάλα έμεινε στην περιοχή για να κάνει κλέψιμο πάνω σε αντίπαλο ο Γκαρθία αλλά και σουτ για να σκοράρει. Στο 6ο λεπτό έπειτα από φάουλ του Ποντένσε ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά που έβγαλε δύσκολα ο Τσιντώτας.

Ο Αστέρας επιχείρησε να απειλήσει κυρίως με τον Εμμανουηλίδη και στο 25' ο Ποντένσε είχε σουτ που αποκρούστηκε. Στο 27' ο Ποντένσε με τον Ταρέμι έκαναν το ένα δύο, ο Ιρανός σούταρε, ο Σίπσιτς μπήκε στην πορεία της μπάλας και την άλλαξε για να έρθει το 0-2. Η φάση ξεκίνησε από κίνηση του Ζέλσον προς την αντίπαλη περιοχή που έδωσε στον Ταρέμι.

Οι Αρκάδες έψαξαν ξανά επιθετική αντίδραση (με ένα σουτ του Εμμανουηλίδη στο 30' και άλλο ένα στην συνέχεια) αλλά χωρίς ουσία. Οι Πειραιώτες είχαν λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους φάση με την κεφαλιά του Ταρέμι ψηλά έξω.

Στο 2ο ημίχρονο ο Ολυμπιακός σκόραρε ξανά. Στο 51ο λεπτό ο Έσε από πολύ καλή θέση σούταρε λίγο άουτ. Στο 57' ήταν που έκανε το γύρισμά του ο Πομόνης και έβγαλε την μπαλιά αυτή με το πόδι του ο Τζολάκης.

Ο Ποντένσε στο 59ο λεπτό τους... χάζεψε όλους. Όσους αντιπάλους είχε μπροστά του, τους πέρασε για να δώσει στον Ταρέμι που πάσαρε στον Ζέλσον και εκείνος από κοντά έκανε το 0-3. Στο 73' έψαξε και άλλο γκολ ο Ολυμπιακός με τον Τσιντώτα να βγάζει και άλλο σουτ. Στο 77' ο Κλέιτον είχε ένα σουτ με γύρισμα της μπάλας έξω. Στο 79' ο Καλογερόπουλος είχε κεφαλιά άουτ. Στο 85' ο Γιαζίτζι είχε φάουλ στα χέρια του Τσιντώτα. Το 0-3 έμεινε ως το τέλος.