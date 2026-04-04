Άταμαν: «Φυσικά και μπορούμε να κερδίσουμε τα τρία τελευταία ματς στη Euroleague»

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε μια εύκολη επικράτηση στην Πάτρα κερδίζοντας τον Προμηθέα με 96-63 για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το τέλος του αγώνα και πιο συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου, ο Εργκίν Άταμαν ρωτήθηκε για τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια στην Euroleague και δεν έκρυψε την αυτοπεποίθησή του ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει το 3/3 απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Βαλένθια εκτός έδρας και Εφές στο «T-Center».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr