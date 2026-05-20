Καραβάτου και Φερεντίνος το νέο δίδυμο του Studio 4; Το παρασκήνιο της απρόσμενης απόφασης

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλου αποχωρούν τη επόμενη τηλεοπτική σεζόν από το Στούντιο 4 και όπως όλα δείχνουν ένα νέο δίδυμο θα αναλάβει το τιμόνι της παρουσίασης του προγράμματος της ΕΡΤ.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Buongiorno του Mega, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος πρόκειται να «ρίξουν τις υπογραφές τους», για το συγκεκριμένο project της απογευματινής ζώνης.

Η διαδικασία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενδέχεται να καθυστερεί λόγω των προηγούμενων συμβολαίων των δύο παρουσιαστών. Μάλιστα, η Κατερίνα Καραβάτου φέρεται να επιθυμεί να ολοκληρώσει νωρίτερα, κοινή συναινέσει, τη συνεργασία της με τον ANT1.