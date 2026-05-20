Όταν η Νέα Υόρκη γέμισε από οσμή αερίου όπως η Αθήνα - Πού οφειλόταν τελικά

Το πρόσφατο συμβάν με τη μυρωδιά αερίου που κάλυψε αρκετές περιοχές της Αθήνας εύλογα προκάλεσε πανικό και ανησυχία στους κατοίκους της Αττικής. Όπως ακριβώς είχε προκαλέσει παρόμοια συναισθήματα στους κατοίκους των κεντρικών περιοχών της Νέας Υόρκης το μακρινό 2007. Αρκετοί κατέληξαν στο νοσοκομείο με ήπια αναπνευστικά προβλήματα, σπίτια και επιχειρήσεις εκκενώθηκαν αλλά τελικά, δεν υπήρχε λόγος πανικού.

«Μια μυρωδιά που θύμιζε σάπιο λάχανο»

Ήταν στις αρχές του 2007 όταν στο κέντρο του Μανχάταν στις 9 το πρωί, οι εργαζόμενοι και οι περαστικοί αντιλήφθηκαν μια ιδιαίτερα παράξενη μυρωδιά που θύμιζε πολύ φυσικό αέριο. Πολύ σύντομα, αρκετοί άνθρωποι άρχισαν να νιώθουν έντονη ζαλάδα, ναυτία και να χάνουν τις αισθήσεις τους. Περίπου 19 εξ αυτών, κατέληξαν στο νοσοκομείο. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι εκκένωσαν τα κτίρια οικειοθελώς χωρίς να αναμένουν οδηγίες, έχοντας έντονα στη μνήμη τους την 11η Σεπτεμβρίου.

Η ζωή στην πόλη για λίγο σταμάτησε για λόγους ασφαλείας. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Η εταιρεία που διαχειριζόταν το δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου σε ανακοίνωσή της τόνιζε πως δεν έχει εντοπίσει καμία διαρροή που να δικαιολογεί αυτή την έντονη οσμή στο κέντρο της πόλης. Αυτό επιβεβαίωναν και οι μετρητές φυσικού αερίου που παρέμεναν σε φυσιολογικά επίπεδα. «Η αιτία της οσμής παραμένει μυστήριο» δήλωνε ο εκπρόσωπος τύπου της εταιρείας.

Η ουσία που προκάλεσε τον πανικό

Όπως είναι αναμενόμενο, αυτή η περιγραφή μας φαίνεται εξαιρετικά οικεία. Ο λόγος αυτής της οσμής που πλημμύρισε τη Νέα Υόρκη είναι πιο απλός απ' ό,τι φανταζόμαστε. Ο τότε δήμαρχος της πόλης, Μάικλ Μπλούμπεργκ, σε συνέντευξη Τύπου είπε πως υπήρχε μια μικρή διαρροή στην περιοχή του Μανχάταν αλλά προφανώς αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει την έκταση της οσμής. Οι αρχές κατέληξαν στο (πιθανό) συμπέρασμα πως η οσμή οφειλόταν στην ουσία που προστίθεται στο φυσικό αέριο και του δίνει τη χαρακτηριστική μυρωδιά, την μερκαπτάνη και η έκλυσή της προήλθε από τη βιομηχανική ζώνη του Νιού Τζέρσεϊ.

Παράλληλα, ο καιρός φαίνεται να λειτούργησε σαν καταλύτης, αφού χαμηλά σύννεφα είχαν καλύψει τον ορίζοντα και εγκλώβισαν την ουσία χαμηλά. Σε κάθε περίπτωση, λίγες ώρες μετά, η Νέα Υόρκη γύρισε στον πολύβουο ρυθμό της. Βέβαια, σε αντίθεση με τους κατοίκους της Αθήνας, οι Νεοϋορκέζοι είχαν να θυμούνται και ένα άλλο ανάλογο περιστατικό όπου αντί για οσμή αερίου, η πόλη πλημμύρισε από μια μυρωδιά που θύμιζε σιρόπι σφενδάμου και τηγανίτες.