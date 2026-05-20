Την Τρίτη 26/5 πρόκειται να γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και οι νέοι ξεκίνησαν να μαντεύουν την ονομασία του.
Στο τραπέζι έπεσαν ονόματα όπως: «Ορίζοντας», «Ιθάκη», «Η Συνέχεια», «Laura», «Κυβερνώσα Αριστερά», «Νέα Πορεία», «Νέα Προοδευτική Αριστερά», «Ελπίδα Ξανά», «Πορεία», «Σταθμός, «Η Επιστροφή».
Ενώ η πιο δημοφιλής απάντηση στο βίντεο που δημοσίευσε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν «Πυξίδα».
Οι πιο ασυνήθιστες ήρθαν μάλλον από τη Youtuber Zoe Pre που πρότεινε: «Ζωή, Ζητώ, Ώρα, Ήλιο».
Διαβάστε ακόμα: Ο υπουργός που βλέπει άμεσα εκλογές, η συνάντηση Τσίπρα-Καραμανλή και το πέρασμα της Καρυστιανού
«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες…», απαντά στις «προτάσεις» τους ο Αλέξης Τσίπρας. Μήπως κάποιος άραγε μάντεψε σωστά και το όνομα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά;
Αυτό είναι ένα από τα πολλά προαναγγελτικά βίντεο που αναρτώνται στον λογαριασμό του τις τελευταίες ημέρες. «Όύτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», είναι το σλόγκαν που χρησιμοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση για την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός του, στην οποία οποίο δύο παιδιά παρακολουθούν αγώνα ποδοσφαίρου, με τα νούμερα στις φανέλες τους να σχηματίζουν την ημερομηνία 26/5, όπου θα ανακοινωθεί το κόμμα.
Ενώ σε προηγούμενο μήνυμά του ανέφερε ότι «τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά».
