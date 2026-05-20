Αλέξης Τσίπρας: Οι νέοι μαντεύουν το όνομα του κόμματός του και εκείνος μάλλον δίνει... σπόιλερ

Πρόσωπα νέα μαντεύουν πώς πρόκειται ο Αλέξης Τσίπρας να ονομάσει το νέο του κόμμα με φόντο τις επίσημες ανακοινώσεις που έρχονται σε λίγες μέρες.

Αλέξης Τσίπρας
Αλέξης Τσίπρας | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Την Τρίτη 26/5 πρόκειται να γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και οι νέοι ξεκίνησαν να μαντεύουν την ονομασία του.

Στο τραπέζι έπεσαν ονόματα όπως: «Ορίζοντας», «Ιθάκη», «Η Συνέχεια», «Laura», «Κυβερνώσα Αριστερά», «Νέα Πορεία», «Νέα Προοδευτική Αριστερά», «Ελπίδα Ξανά», «Πορεία», «Σταθμός, «Η Επιστροφή».

Ενώ η πιο δημοφιλής απάντηση στο βίντεο που δημοσίευσε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν «Πυξίδα».

Οι πιο ασυνήθιστες ήρθαν μάλλον από τη Youtuber Zoe Pre που πρότεινε: «Ζωή, Ζητώ, Ώρα, Ήλιο».

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες…», απαντά στις «προτάσεις» τους ο Αλέξης Τσίπρας. Μήπως κάποιος άραγε μάντεψε σωστά και το όνομα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά;

Αυτό είναι ένα από τα πολλά προαναγγελτικά βίντεο που αναρτώνται στον λογαριασμό του τις τελευταίες ημέρες. «Όύτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», είναι το σλόγκαν που χρησιμοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση για την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός του, στην οποία οποίο δύο παιδιά παρακολουθούν αγώνα ποδοσφαίρου, με τα νούμερα στις φανέλες τους να σχηματίζουν την ημερομηνία 26/5, όπου θα ανακοινωθεί το κόμμα.

Ενώ σε προηγούμενο μήνυμά του ανέφερε ότι «τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά».

 

