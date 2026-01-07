Άταμαν: Πότε ξαναείπε ότι θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό

Μετά και τη δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού για την Euroleague, ο Τούρκος τεχνικός έριξε... βόμβα την παραμονή του αγώνα με την Βίρτους, ο οποίος και θα «κλείσει» την διπλή αγωνιστική αυτήν την «διαβολοβδομάδα».

Τι είπε ο Εργκίν Άταμαν; «Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, σε αυτή την ομάδα, και θέλω να δώσω μία ακόμη πρόκληση, μία πολύ σημαντική πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω συμβόλαιο με εγγύηση για έναν ακόμη χρόνο σε αυτόν τον σύλλογο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν κατακτήσουμε τη EuroLeague ή δεν κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, θα φύγω από την Αθήνα».

