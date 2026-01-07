Μενού

Άταμαν: Πότε ξαναείπε ότι θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό

Ύστερα από σχεδόν 20 μήνες ο Εργκίν Άταμαν επανέλαβε την... ατάκα που είχε πει και τον Απρίλιο του 2024 για πιθανή αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό.

Ο Εργκίν Άταμαν σε προπόνηση του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Μετά και τη δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού για την Euroleague, ο Τούρκος τεχνικός έριξε... βόμβα την παραμονή του αγώνα με την Βίρτους, ο οποίος και θα «κλείσει» την διπλή αγωνιστική αυτήν την «διαβολοβδομάδα».

Τι είπε ο Εργκίν Άταμαν; «Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, σε αυτή την ομάδα, και θέλω να δώσω μία ακόμη πρόκληση, μία πολύ σημαντική πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω συμβόλαιο με εγγύηση για έναν ακόμη χρόνο σε αυτόν τον σύλλογο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν κατακτήσουμε τη EuroLeague ή δεν κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, θα φύγω από την Αθήνα».

