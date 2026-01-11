Μενού

Άταμαν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη 40άρα, όταν είσαι μεγάλη ομάδα κερδίζεις έτσι»

Ο Εργκίν Άταμαν έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη κόντρα στην Καρδίτσα αφήνοντας αιχμές για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού απέναντι στο Περιστέρι.

Εργκίν Άταμαν
Ο Εργκίν Άταμαν | Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για 27 λεπτά, αλλά στη συνέχεια βρήκε τις λύσεις στις δύο μεριές του παρκέ και επικράτησε του Περιστερίου με 94-86.

Ο Εργκίν Άταμαν δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του και σύγκρινε τη νίκη με εκείνη που κατάφερε νωρίτερα ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα εκτός έδρας. Μάλιστα, ο Τούρκος τεχνικός έδωσε συγχαρητήρια στον «αιώνιο» αντίπαλο για την ευρεία νίκη.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ