Άταμαν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη 40άρα, όταν είσαι μεγάλη ομάδα κερδίζεις έτσι»

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για 27 λεπτά, αλλά στη συνέχεια βρήκε τις λύσεις στις δύο μεριές του παρκέ και επικράτησε του Περιστερίου με 94-86.
Ο Εργκίν Άταμαν δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του και σύγκρινε τη νίκη με εκείνη που κατάφερε νωρίτερα ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα εκτός έδρας. Μάλιστα, ο Τούρκος τεχνικός έδωσε συγχαρητήρια στον «αιώνιο» αντίπαλο για την ευρεία νίκη.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Φοινικούντα: Πώς η AI «έκαψε» τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
- Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει τις επόμενες ώρες - Πού θα φτάσει η θερμοκρασία -12 βαθμούς
- Το σαγανάκι μεγαλώνει το στήθος; Ριάλιτι του BBC στην Κέρκυρα δίνει την απάντηση
- Ιωάννα Τούνη: «Παρέλαβα τον Πάρη χάλια από το αεροδρόμιο τον πήγα στα επείγοντα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.