Αταμάν: Τι είπε για τη συμμετοχή Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Εργκίν Άταμαν έδωσε το update του για την κατάσταση των Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Εργκίν Άταμαν
Ο Εργκίν Άταμαν | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Παναθηναϊκός έπαιξε όσο χρειάστηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά μέχρι να επιβληθεί του Αμαρουσίου με 89-99 και να αποκτήσει ρυθμό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης αναφερόμενος στη διαθεσιμότητα των παικτών στο «αιώνιο» ντέρμπι, ενώ περιέγραψε και τη δύσκολη περίοδο που διένυσε η ομάδα με τη γρίπη Α που έπληξε τις τάξεις της.

