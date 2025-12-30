Αταμάν: Τι είπε για τη συμμετοχή Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε όσο χρειάστηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά μέχρι να επιβληθεί του Αμαρουσίου με 89-99 και να αποκτήσει ρυθμό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης αναφερόμενος στη διαθεσιμότητα των παικτών στο «αιώνιο» ντέρμπι, ενώ περιέγραψε και τη δύσκολη περίοδο που διένυσε η ομάδα με τη γρίπη Α που έπληξε τις τάξεις της.
