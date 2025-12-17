Μενού

Άταμαν: Τι είπε για την επιστροφή Χολμς

Ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στο status του Ρισόν Χολμς ενόψει της αναμέτρησης με την Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12, 21:15).

Ο Ρισόν Χολμς του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Η ομάδα του Αταμάν έφυγε με ένα μεγάλο διπλό από την έδρα της Φενέρ και έδειξε χαρακτήρα στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Πλέον ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague (18/12, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta). Ο Τούρκος προπονητής στάθηκε αρχικά στον Σλούκα και τόνισε πως είναι καλά και δεν έχει κάτι σοβαρό.

