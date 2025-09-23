Αθανασίου στους «Galacticos»: «Ο Παναθηναϊκός είναι μία... ανάσα από την συμφωνία με τον Φράνκο Μπαλντίνι»

Το μεσημέρι της Δευτέρας (22/09) ο Νίκος Αθανασίου είχε αποκαλύψει στους «Galacticos» πως ο Φράνκο Μπαλντίνι βρίσκεται στα... ραντάρ του Παναθηναϊκού και σήμερα εκείνος, με νέες πληροφορίες που μετέφερε, ενημέρωσε πως οι «πράσινοι» απέχουν μία... ανάσα από το deal με τον Ιταλό, ο οποίος θα έχει συμβουλευτικό ρόλο.
Είναι δεδομένο πως ο ρόλος του θα είναι συμβουλευτικός προς τον ιδιοκτήτης της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζο για θέματα της λειτουργίας του κλαμπ.
