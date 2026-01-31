Ατρόμητος - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει σήμερα στο Περιστέρι (31/01) τον ΟΦΗ για την 19η αγωνιστική της Super League, με σέντρα στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Νοvasports 2.

Η ομάδα του Περιστερίου αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον Παναθηναϊκό την περασμένη αγωνιστική και βρίσκεται στην 10η θέση με 17 βαθμούς.

Ο Χρήστος Κόντης για τους Κρητικούς θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον νεοαποκτηθέντα Γιώργο Κανελλόπουλο ενώ απόντες είναι οι Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, Έντι Σαλσέδο και Ζήσης Καραχάλιος.

Η βαθμολογία (18η αγωνιστική)

ΑΕΚ 44 Ολυμπιακός 42 ΠΑΟΚ 41 Λεβαδειακός 35 Παναθηναϊκός 26 Βόλος 25 Άρης 22 Κηφισιά 19 ΟΦΗ 18 Ατρόμητος 17 ΑΕΛ Novibet 16 Παναιτωλικός 15 Αστέρας Τρίπολης 13 Πανσερραϊκός 8

*Οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός - Άρης 17:00

Ατρόμητος - ΟΦΗ 18:00

Βόλος - ΑΕΛ Novibet 20:00

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR 16:00

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 17:30

ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 19:30

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 21:00