Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0: «Πάτησαν» 8άδα οι Περιστεριώτες

Πολύ μεγάλη νίκη για τον Ατρόμητο που συνεχίζει την μάχη για την οκτάδα και μάλιστα ανέβηκε σε αυτή αφήνοντας στην 9η θέση τον Βόλο. Οι Περιστεριώτες με ήρωα τον Γκουγκεσασβίλι που έπιασε πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο και σκόρερ τον Μπάκου, επικράτησαν με 1-0 του Παναιτωλικού και έφτασαν τους 27 βαθμούς ανεβαίνοντας όπως αναφέραμε στην 8η θέση.

Τα... καναρίνια που προσπάθησαν αλλά έφυγαν χωρίς τίποτα από το Περιστέρι, έμειναν στους 21 και την 11η θέση.

