Μενού

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0: «Πάτησαν» 8άδα οι Περιστεριώτες

Με σκορ 1-0 έληξε ο αγώνας Ατρόμητος – Παναιτωλικός, με τους Περιστεριώτες να βρίσκονται πλέον στην οκτάδα της Super League.

Reader symbol
Newsroom
Ατρόμητος
Ατρόμητος | In Time / Δημήτρης Περιστέρης
  • Α-
  • Α+

Πολύ μεγάλη νίκη για τον Ατρόμητο που συνεχίζει την μάχη για την οκτάδα και μάλιστα ανέβηκε σε αυτή αφήνοντας στην 9η θέση τον Βόλο. Οι Περιστεριώτες με ήρωα τον Γκουγκεσασβίλι που έπιασε πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο και σκόρερ τον Μπάκου, επικράτησαν με 1-0 του Παναιτωλικού και έφτασαν τους 27 βαθμούς ανεβαίνοντας όπως αναφέραμε στην 8η θέση.

Τα... καναρίνια που προσπάθησαν αλλά έφυγαν χωρίς τίποτα από το Περιστέρι, έμειναν στους 21 και την 11η θέση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ