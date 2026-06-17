Αυστρία - Ιορδανία 3-1: Σπουδαία νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τους Ευρωπαίους

Η Αυστρία επέστρεψε με φόρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά από 28 χρόνια απουσίας και θέλησε να δείξει από νωρίς πως αξίζει τη θέση της στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Από την άλλη οι Ιορδανοί, δεδομένων των συνθηκών, πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση, η οποία όμως δεν ήταν αρκετή για να πάρουν βαθμούς από τους Ευρωπαίους.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, οι δύο ομάδες μπήκαν δυναμικά στον αγώνα, με τους Ασιάτες να είναι αυτοί που στο δεύτερο λεπτό του ματς «απείλησαν» πρώτοι, με τον Αντάντ όμως να μην μπορεί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Στο 17΄ οι Ιορδανοί προειδοποίησαν και πάλι με το σουτ του Αλ Φακουρί να πηγαίνει εκτός εστίας.

Στο δεύτερο μέρος οι Ιορδανοί μπήκαν με το «μαχαίρι» στα δόντια. Απείλησαν στο 47΄ και τελικά στο 50΄ ο Ολβάν, με ένα πολυ όμορφο γκολ, έφερε τον αγώνα στα ίσα. Από την ισοφάριση και έπειτα, οι δύο ομάδες ανέβασαν κατακόρυφα τον ρυθμό, ψάχνοντας μανιωδώς για το δεύτερο τέρμα.

Στο 67' ο Αρναούτοβιτς, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο ημίχρονο, βρήκε δίχτυα για το 2-1, όμως ο διαιτητής, με την παρέμβαση του VAR, ακύρωσε το τέρμα για χέρι του Πος. Τον «γόρδιο» δέσμο έλυσε τελικά ο αμυντικός της Ιορδανίας, Αλ Αράμπ, που με αυτογκόλ έστειλε τη μπάλα στη λάθος εστία. Το τελικό 3-1 υπέρ των Αυστριακών το σημείωσε ο Αρναούτοβιτς με πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι ενδεκάδες των ομάδων:

Αυστρία: Σλάγκερ, Πος, Λίενχαρτ, Αλάμπα (59'Ντάνσο), Μβένε (59΄Βάνερ), Λάιμερ, Σέιβαλντ, Σλάγκερ (59΄Τσουκουεμέκα), Σμιντ (83΄Βίμερ), Σάμπιτσερ, Καλαϊτζίτς (46΄Αρναούτοβιτς)

Ιορδανία: Αμπουλάιλα, Χαντάντ (82΄ Αλ Μαρντί), Αμπουλνάντι (72΄Ομπάιντ), Αλ Αράμπ, Νασίμπ (81΄Αλ Ροσάν), Αμπού Τάχα, Αλ-Ταμάρι (88΄ Αλ Νταούντ), Αλ Ρασντάν, Αλ-Ραουάμπντε, Αλ-Φακούρι (88' Αλί Αζαϊζέχ), Ολβάν