Αυτές είναι οι δεκαπέντε πολυτιμότερες ομάδες του WΝΒΑ

Το net worth των ομάδων του WNBA μεγεθύνεται ραγδαία: Το CNBC υπολογίζει ότι οι 15 ομάδες της λίγκας αξίζουν κατά μέσο όρο 460 εκατ. δολάρια, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις που εντάχθηκαν στο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών στις ΗΠΑ το 2025, ηγούνται της κατάταξης με αποτίμηση 1 δισ. δολαρίων, ενώ είναι η πρώτη φορά που ένας γυναικείος σύλλογος σε οποιοδήποτε άθλημα έχει δεκαψήφια κεφαλαιοποίηση.

Παράλληλα, το CNBC εκτιμά την αξία των Πόρτλαντ Φάιρ στα 380 εκατ. δολάρια ενώ με βάση τις πωλήσεις εισιτηρίων διαρκείας και τις χορηγίες, τα έσοδα για την ομάδα θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα 50 εκατ. δολάρια αυτή τη σεζόν. Η Κονέκτικατ Σαν αναμένεται να περάσει στην κατοχή του ιδιοκτήτη των Χιούστον Ρόκετς, Τίλμαν Φερτίτα για 300 εκατ. δολάρια και να μεταφερθούν στην έδρα της ομάδας, Toyota Center, με αποτέλεσμα να μετονομαστούν σε Χιούστον Κόμετς από τη σεζόν του 2027.

