Οι Τούρκοι μας λένε σε όλους τους τόνους ότι το επόμενο διάστημα θα φέρουν νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα, θεσμοποιώντας τις μαξιμαλιστικές και παράνομες βάσει διεθνούς δικαίου διεκδικήσεις τους. Προφανώς η κυβέρνηση προς τα έξω λέει ότι η τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει καμία νομική ισχύ έναντι του διεθνούς δικαίου και αυτό είναι αληθές. Όμως, επειδή προφανώς ο νόμος θα περιέχει χάρτες που θα κατατεθούν και στον ΟΗΕ, η Ελλάδα θα προετοιμάσει τις δικές της απαντητικές επιστολές. Καταλαβαίνετε πάντως ότι αυτή η κίνηση δεν βοηθάει ιδιαίτερα το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Οι χαλαρές γραμμές της ΝΔ

Πάω στα του Συνεδρίου της ΝΔ, καθώς σήμερα θα βγει και επισήμως το πρόγραμμα με τους διεθνείς προσκεκλημένους και τις θεματικές ενότητες για τους ομιλητές. Στο lineup των εκτός Ελλάδος προσκεκλημένων προστίθεται και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είναι στα μέρη μας και σήμερα το απόγευμα μιλάει στη Βουλή. Ως προς το εσωκομματικό πεδίο, να σας πω ότι δεν αναμένονται ιδιαίτερες εντάσεις στο συνέδριο τόσο ως προς τις τοποθετήσεις όσο και ως προς τις γραμμές για την εκλογή στελεχών στην Πολιτική Επιτροπή. Αυτό που καταλαβαίνω ειναι ότι όλοι είναι σε συνεννόηση και με τον κεντρικό μηχανισμό για τη διευθέτηση των ισορροπιών ενόψει της εκλογής της νέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ που εν πολλοίς είναι και διακοσμητικό όργανο και δεν συνεδριάζει συχνά.

Εκλογές στο τέλος της τετραετίας

Κι όμως υπάρχει υπουργός της κυβέρνησης που ξέρει πολύ καλά τον Μητσοτάκη (έχοντας συνεργαστεί μαζί του στενά την εποχή της αντιπολίτευσης) και παίρνει όρκο πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σε ιδιωτική συζήτηση μας χθες μου εξήγησε τον λόγο: μου είπε πως ο Πρωθυπουργός αφήνει να διαρρέεται μια πιθανότητα εκλογών το φθινόπωρο που έχει ήδη παράξει πολιτικά αποτελέσματα: η Καρυστιανού ανακοινώνει το κόμμα της την επόμενη εβδομάδα, ενώ ο Τσίπρας τον επόμενο μήνα. Οπότε οι δυο τους θα αναγκαστούν να φθαρούν μέχρι τις εκλογές και να μπουν στο πολιτικό παιχνίδι χάνοντας το στοιχείο του αιφνιδιασμού. Ταυτόχρονα καταφέρνει να πείσει ακόμη και τους δικούς του βουλευτές να παραμένουν σε εγρήγορση κι εκλογική ετοιμότητα. Λέτε εν τελει να έχει δίκιο;

Η ελληνική προεδρία και η διαπραγμάτευση

Ένα χαρτί για να γίνουν οι εκλογές την άνοιξη είναι κι αυτό: η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2027 όταν η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται για μια Προεδρία χωρίς αντικείμενο. Θα είναι αυτή που θα καθορίσει τον προϋπολογισμό για το επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο της περιόδου 2028-2034. Η χώρα θα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Τα διλήμματα θα είναι προφανή.

Ο Καραμανλής και ο Κινέζος Πρέσβης

Σε μια σύνθετη γεωπολιτική συγκυρία, η ΣΕΚΕ (Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος) καλεί σήμερα το απόγευμα στην Ξάνθη τον Κινέζο πρέσβη. Αφού τον ξεναγήσουν στις εγκαταστάσεις τους, θα του παραθέσουν δείπνο με ομιλητές τον Κώστα Καραμανλή και τον ίδιο τον Πρέσβη. Θυμίζω ότι πρόσφατα η Κίνα βρέθηκε στο επίκεντρο της στόχευσης των ΗΠΑ, με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να επιδιώκει να δημιουργήσει στην Ελευσίνα εναλλακτικό κόμβο εν σχέσει με το λιμάνι του Πειραιά. Η ομιλία του Καραμανλή αναμένεται να είναι αιχμηρή ως προς τα γεωπολιτικά, με μπηχτές για τη διαχείριση της σχέσης με την Κινα. Θα πει κατά πληροφορίες ότι η δική του κυβέρνηση άσκησε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και θα καλέσει με έναν τρόπο την κυβέρνηση να ξαναπιάσει το νήμα σε μια σχέση που έχει ατονησει. Η ομιλία γίνεται μια μέρα πριν το συνέδριο της ΝΔ, μου λένε δεν θα έχει (άλλες) εσωκομματικές αιχμές, αλλά μένει να φανεί.

Πολύς κόσμος για τον Χατζηβασιλείου

Η στενή επαφή του Τάσου Χατζηβασιλείου με τους πολίτες επιβεβαιώθηκε εκ νέου, λόγω της επιτυχημένης εκδήλωσης που διοργάνωσε στις Σέρρες, για τον ψηφιακό εθισμό και τη νέα γενιά. Σχεδόν 2.000 Σερραίοι παρακολούθησαν τη συζήτηση του βουλευτη με τους υπουργούς Δόμνα Μιχαηλίδου και Χρήστο Δερμεντζόπουλο, μεταξύ άλλων. Πάντως, τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις θυμίζουν παλιές καλές εποχές και ο Χατζηβασιλείου έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος ενόψει και των εκλογών.