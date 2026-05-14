Έρχονται «ραβασάκια» από την εφορία σε 12.000 φορολογούμενους - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Εντός του 2026, η ΑΑΔΕ δρομολογεί την αποστολή φορολογικών λογαριασμών σε 12.000 φορολογούμενους, οι οποίοι εντοπίστηκαν μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων να έχουν αποκρύψει εισοδήματα. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ολοκλήρωση των ελέγχων πριν από την παραγραφή των υποθέσεων στο τέλος του έτους.

Οι παραβάσεις αφορούν κυρίως τη μη υποβολή δηλώσεων, την αδικαιολόγητη τροποποίηση προσυμπληρωμένων ποσών και σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εσόδων και ψηφιακά καταγεγραμμένων δαπανών διαβίωσης. Στο στόχαστρο βρίσκονται μισθωτοί, εισοδήματα αλλοδαπής, αδήλωτα ενοίκια, καθώς και επιχειρήσεις με εκκρεμότητες σε ΦΠΑ και συγκεντρωτικές καταστάσεις.

Αξιοποιώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πλέον απευθείας Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, βασιζόμενη στα διαθέσιμα ψηφιακά ευρήματα, καλώντας τους υπόχρεους να καταβάλουν άμεσα τους αναλογούντες φόρους και τα σχετικά πρόστιμα.

Φόροι κατ’ εκτίμηση

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, θα καταλογίζονται και φόροι κατ’ εκτίμηση τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις αν και όφειλαν.

Η Αρχή θα στέλνει εκκαθαριστικά στα οποία:

Τα φορολογητέα εισοδήματα θα είναι προσδιορισμένα με βάση στοιχεία για το επίπεδο διαβίωσης και τις οικονομικές δραστηριότητες των φορολογουμένων, τα οποία θα έχει συλλέξει η Α.Α.Δ.Ε. από τα δικά της ψηφιακά αρχεία και εφαρμογές (δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ προηγουμένων ετών, πλατφόρμα myData κ.λπ.) καθώς και από τρίτους φορείς (εργοδότες, τράπεζες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κ.λπ.).

Οι πληρωτέοι φόροι θα προκύπτουν βάσει των προσδιορισμένων από την Α.Α.Δ.Ε. φορολογητέων εισοδημάτων και θα είναι προσαυξημένοι με τα αναλογούντα ποσά προστίμων λόγω μη υποβολής δήλωσης, τα οποία θα ανέρχονται σε ποσοστά 10% έως 50% επί των ποσών των πληρωτέων φόρων.

Για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών στους λογαριασμούς τους οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται με μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Διαβάστε ακόμα: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027: Ο πλήρης οδηγός

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) «αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει εμπροθέσμως φορολογική δήλωση, ο προσδιορισμός του φόρου γίνεται με βάση κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση (εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου), και αφορά ιδίως στο επίπεδο διαβίωσης του φορολογούμενου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως».

Οι φορολογούμενοι που θα είναι αποδέκτες των εκκαθαριστικών αυτών θα έχουν δύο εναλλακτικές επιλογές:

α) είτε να πληρώσουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των εκκαθαριστικών, τα αναγραφόμενα ποσά,

β) είτε να υποβάλουν οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής, εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου με βάση τις δηλώσεις αυτές να εκδοθούν κανονικά εκκαθαριστικά πληρωμής, στα οποία τα ποσά του φόρου που θα βεβαιωθούν σε βάρος τους θα είναι προσαυξημένα με τα προβλεπόμενα ποσά προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Με την πλήρη ψηφιοποίηση των λειτουργιών και διαδικασιών, η Φορολογική Διοίκηση έχει πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνει δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές: τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλώσεις εισοδήματος, στοιχεία από το myDATA, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβιβάσεις ακινήτων και άλλες βάσεις δεδομένων. Μέσα από αυτές τις διασταυρώσεις εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωμένα και τα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις υποθέσεις όπου εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα δηλωθέντα εισοδήματα, καθώς και σε περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζουν αυξημένες δαπάνες διαβίωσης χωρίς να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία.

Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται πλέον με μεγάλη ταχύτητα, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει μέσα σε λίγες ώρες υποθέσεις που παλαιότερα απαιτούσαν πολυετείς ελέγχους και χρονοβόρες διαδικασίες.

