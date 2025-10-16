Μενού

Αυτή είναι η μυθική πρόταση του Παναθηναϊκού στον Μπενίτεθ!

Διαβάστε στο Gazzetta για την προσφορά του Παναθηναϊκού στον Ράφα Μπενίτεθ, τις οικονομικές και χρονικές παραμέτρους αλλά και το ραντεβού που έγινε στο Λονδίνο.

Rafa Beniteth
Rafa Beniteth | ΙΝΤΙΜΕ
Ο Παναθηναϊκός, όπως ενημερωθήκατε το πρωί της Πέμπτης από το Gazzetta, έχει προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ, με την ''πράσινη'' ΠΑΕ να διαψεύδει τα σενάρια για τον Ισπανό προπονητή, δείχνοντας καλά αντανακλαστικά για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Άρη το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Από κει και πέρα, το ρεπορτάζ που προκύπτει από την Ισπανία αναφέρει πως οι δύο πλευρές έχουν μπει στη τελική ευθεία των συζητήσεων, έχοντας λύσει αρκετά από τα ζητήματα της διαπραγμάτευσης.

