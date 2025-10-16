Αυτή είναι η μυθική πρόταση του Παναθηναϊκού στον Μπενίτεθ!

Ο Παναθηναϊκός, όπως ενημερωθήκατε το πρωί της Πέμπτης από το Gazzetta, έχει προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ, με την ''πράσινη'' ΠΑΕ να διαψεύδει τα σενάρια για τον Ισπανό προπονητή, δείχνοντας καλά αντανακλαστικά για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Άρη το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.
Από κει και πέρα, το ρεπορτάζ που προκύπτει από την Ισπανία αναφέρει πως οι δύο πλευρές έχουν μπει στη τελική ευθεία των συζητήσεων, έχοντας λύσει αρκετά από τα ζητήματα της διαπραγμάτευσης.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr.
- «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Αλέξης»: Το σχόλιο Γεωργιάδη για το βιβλίο Τσίπρα
- Τα φιλτράκια των τσιγάρων είναι «μπίζνα» - Έρευνα αποδεικνύει ότι είναι απάτη της καπνοβιομηχανίας
- «Δεν μίλησα για 30 χρόνια»: Το άγνωστο τρίτο πρόσωπο πίσω από το sex tape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι
- Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στην Κύπρο: Περιπλέκεται το «κουβάρι» του φόνου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.