Αυτή είναι η τελική 12άδα της Εθνικής για το Eurobasket 2025: Ο τελευταίος παίκτης που «έκοψε» ο Σπανούλης

Ο τελευταίος παίκτης που «έκοψε» ο Βασίλης Σπανούλης πριν το Eurobasket 2025.

Spanoulis
Βασίλης Σπανούλης | INTIME/ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
Την απόφασή του για την τελική διαμόρφωση του ρόστερ της Εθνικής ομάδας για το Eurobasket 2025 ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης, μετά το τελευταίο φιλικό της Ελλάδας κόντρα στη Γαλλία στο ΟΑΚΑ.

Ο παίκτης που «έκοψε» ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ο Βαγγέλης Ζούγρης, στον οποίο έδωσε λίγα λεπτά συμμετοχής στο φιλικό με τους «τρικολόρ».

zougris
Βαγγέλης Ζούγρης | INTIME

 

Η τελική 12άδα της Εθνικής για το Eurobasket 2025

  1. Γιαννούλης Λαρεντζάκης

  2. Βασίλης Τολιόπουλος

  3. Δημήτρης Κατσίβελης

  4. Ντίνος Μήτογλου

  5. Κώστας Παπανικολάου

  6. Κώστας Σλούκας

  7. Γιάννης Αντετοκούνμπο

  8. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

  9. Κώστας Αντετοκούνμπο

  10. Τάιλερ Ντόρσεϊ

  11. Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

  12. Θάνασης Αντετοκούνμπο

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων

28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία
30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα
31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα
2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία
4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα

