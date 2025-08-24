Αυτή είναι η τελική 12άδα της Εθνικής για το Eurobasket 2025: Ο τελευταίος παίκτης που «έκοψε» ο Σπανούλης

Την απόφασή του για την τελική διαμόρφωση του ρόστερ της Εθνικής ομάδας για το Eurobasket 2025 ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης, μετά το τελευταίο φιλικό της Ελλάδας κόντρα στη Γαλλία στο ΟΑΚΑ.
Ο παίκτης που «έκοψε» ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ο Βαγγέλης Ζούγρης, στον οποίο έδωσε λίγα λεπτά συμμετοχής στο φιλικό με τους «τρικολόρ».
Η τελική 12άδα της Εθνικής για το Eurobasket 2025
Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Βασίλης Τολιόπουλος
Δημήτρης Κατσίβελης
Ντίνος Μήτογλου
Κώστας Παπανικολάου
Κώστας Σλούκας
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
Κώστας Αντετοκούνμπο
Τάιλερ Ντόρσεϊ
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
Θάνασης Αντετοκούνμπο
Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων
28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία
30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα
31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα
2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία
4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα
