Ελλάδα - Γαλλία 77-92: Ανέτοιμη η «γαλανόλευκη» στην πρόβα τζενεράλε ενόψει Eurobasket 2025

Δύο πρόσωπα έδειξε η Εθνική ομάδα στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket 2025. Στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε στα ίσια την υπερδύναμη Γαλλία, στο δεύτερο υποτάχθηκε στην ανωτερότητα των «τρικολόρ» που επικράτησαν 92-77 στο ΟΑΚΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 19 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που αναχωρεί για την Κύπρο και την προσεχή Πέμπτη (28/8) αντιμετωπίζει την Ιταλία στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ.

Με εξαίρεση το πρώτο τρίλεπτο, όπου ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ευστόχησε σε τρία διαδοχικά τρίποντα, η άμυνα της Εθνικής ανταποκρίθηκε πολύ καλά απέναντι στη Γαλλία. Οι «Bleus» μπήκαν δυναμικά και προηγήθηκαν 3-9, αλλά στη συνέχεια δυσκολεύτηκαν στην επίθεση, βλέποντας δύο φορές το 24άρι να εκπνέει και την μπάλα να τους μένει στα χέρια. Στη συνέχεια ο Σλούκας και ο Γιάννης πέρασαν μαζί στον πάγκο, ο Τολιόπουλος πέρασε στον άσο, οι Θανάσης και Κώστας συνυπήρξαν στην πεντάδα και ο Ντόρσεϊ σημείωσε τρίποντο για το 16-11. Η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο 20-17, έχοντας καλή αμυντική παρουσία, με 7/10 σουτ (5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα), αλλά και τέσσερις χαμένες κατοχές.

Πάντως, οι Γάλλοι μάζεψαν τη διαφορά στον πόντο (30-29), με τον Μαλεντόν να σκοράρει οκτώ πόντους σε οκτώ λεπτά. Η Γαλλία έστησε… τοίχο για να αντιμετωπίσει τον Αντετοκούνμπο, κάνοντας καλή δουλειά, που όμως δεν αποδείχθηκε αρκετή. Η Εθνική πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 49-46, πραγματοποιώντας πολύ καλό πρώτο μέρος με 8/10 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 15/20 βολές και 13 ασίστ για επτά λάθη.

Οι διεθνείς δυσκολεύτηκαν απέναντι στην πίεση σε όλο το γήπεδο, συνολικά όμως η εικόνα ήταν ενθαρρυντική, με πρώτο σκόρερ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (13π., 9/11 βολές). Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία στηρίχθηκε επιθετικά στις πρωτοβουλίες των Μαλεντόν και Γιαμπουσέλε, που είχαν από 11 πόντους έκαστος. Ακολούθως, ο Βασίλης Σπανούλης άνοιξε το δεύτερο μέρος με τους Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκη, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η Γαλλία έβγαλε πολύ περισσότερη ενέργεια στην τρίτη περίοδο απέναντι στην Εθνική, που έχασε την καλή κυκλοφορία της μπάλας και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ, με τον Ρισασέ να ευστοχεί σε τρίποντο για το 58-71 στο 29’.

Οι Γάλλοι ξέφυγαν με διψήφιες διαφορές κόντρα στην Ελλάδα, που δεν κατάφερε να ακολουθήσει την ένταση και την ενέργεια των αντιπάλων της. Η Γαλλία συνέχισε στο ίδιο τέμπο, με τον Σαρ να τελειώνει τη φάση με κάρφωμα για το 61-75 στο 32’. Η Εθνική μείωσε σε 74-86 στο 38’ όμως η Γαλλία κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, επικρατώντας με 77-92.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 49-43, 61-71, 77-92

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 4 (0/7 σουτ, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Οκόμπο 8 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καμπαρό 7 (1), Γιαμπουσέλε 14 (3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Κορντινιέ 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μάλεντον 16 (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ασίστ, 2 λάθη), Τζαϊτέ 4, Ρισασέ 12 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Χορντ 2, Σαρ 10 (0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κουλιμπαλί 10 (2)ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 13 (3/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος 10 (3/7 τρίποντα), Σλούκας 12 (1), Καλαϊτζάκης (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κατσίβελης 8 (2), Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 20 (4/7 δίποντα, 12/14 βολές, 3 ασίστ), Ζούγρης, Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο 1 (3 κλεψίματα), Μήτογλου 2 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα)