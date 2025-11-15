Αυτοί είναι οι 6 δημοσιογράφοι, διεθυντές σάιτ και ραδιοφώνου που θα παραβρεθούν στη Συνέντευξη Τύπου του Αλαφούζου

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανοίγει τα χαρτιά του και την Κυριακή στις 21:30 (στο ΣΚΑΪ Hybrid), θα ενημερώσει τα όσα συμβαίνουν στο «τριφύλλι», το οποίο γυρίζει σελίδα και κάνει αλλαγές σε πολλά επίπεδα.

Διευθυντές των κορυφαίων αθλητικών ΜΜΕ της χώρας θα παραστούν στο πρωτοποριακό debate, όπου συντονιστής θα είναι ο Πάνος Βόγλης του ΣΚΑΪ. Το debate θα μεταδοθεί και σε Live Streaming από τα κανάλια της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε μαγνητοσκόπηση από τον ΣΚΑΪ.

Οι έξι δημοσιογράφοι διευθυντές που παραστούν είναι:



GAZZETTA – Δημήτρης Κωνσταντινίδης

SPORT24 – Παντελής Βλαχόπουλος

ERA ΣΠΟΡ – Σήφης Βοτζάκης

SPORT-FM – Βάιος Τσούτσικας

ATΗLETIKO – Μιχάλης Τσόχος

SDNA – Βασίλης Παπαθεοδώρου