Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Champions League

Ολοκληρώθηκαν και τα playoffs του Champions League, με ακόμα τρεις συλλόγους να εξασφαλίζουν την παρουσία του στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο λόγος για τις Μπενφίκα, Κλαμπ Μπριζ και Κοπεγχάγη.

Έτσι έκλεισαν και 36 συμμετέχουσες ομάδες στη League Phase του Champions League όπου φυσικά θα βρίσκονται ο Ολυμπιακός (που είχε προκριθεί απευθείας) αλλά και η Πάφος.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, οι οποίοι επανέρχονται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2020/21, θα αναμετρηθούν με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, παίζοντας με τη μία ομάδα εντός και με τη μία εκτός από κάθε γκρουπ.

Συνολικά κάθε ομάδα θα παίξει οκτώ αγώνες, τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός, ενώ κάθε ομάδα μπορεί να κληρωθεί με δύο το πολύ ομάδες από κάθε χώρα.

Η κλήρωση για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, θα διεξαχθεί σήμερα (28/8), στις 19:00. Όλες οι ομάδες βρίσκονται ήδη σε γκρουπ δυναμικότητας, τα οποία διαμορφώνονται όπως θα δείτε παρακάτω:

1o γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ

Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπενφίκα

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Κλαμπ Μπριζ

3ο γκρουπ

Τότεναμ

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο

Μαρσέιγ

4ο γκρουπ

Κοπεγχάγη

Μονακό

Καραμπάκ

Γαλατάσαραϊ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Αθλέτικ Μπιλμπάο

Νιούκαστλ

Πάφος

Καϊράτ Αλμάτι