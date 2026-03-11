Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (11/03) στην Ιταλία την Βαλεφόλια στον πρώτο τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών με έναρξη της αναμέτρησης στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 7.

Τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι είναι έτοιμα να γράψουν ιστορία και να σηκώσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του τμήματος. Στόχος σήμερα να κάνουν το πρώτο βήμα στο Vitrifrigo Arena Pesaro, ώστε στην «καυτή» ρεβάνς της Γλυφάδας, να πάρουν το κύπελλο μπροστά στον κόσμο τους.

Η ιταλική ομάδα ιδρύθηκε μόλις το 2019 και μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια έχει καταφέρει στην πρώτη της κιόλας συμμετοχή εκτός Ιταλίας να φτάσει σε έναν τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που από μόνο του είναι σπουδαίο.

Υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινες» απέκλεισαν στον ημιτελικό τον Πανιώνιο ενώ διεκδικούν ευρωπαϊκό τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία τους.

Η πρώτη φορά ήταν την σεζόν 1999-2000 όταν έφτασαν στον τελικό του CEV Cup και ηττήθηκαν από την ιταλική Περούτζια με 3-0 σετ.

Η δεύτερη ήταν το 2008-2009 όταν στο final-4 του Challenge Cup ο Παναθηναϊκός έχασε στον τελικό από την Βίνι Μοντεσκιάβο Γέζι με 3-0 σετ.