Βαλένθια - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Η Βαλένθια φιλοξενεί σήμερα (24/03) τον Ολυμπιακό, για την 33η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Πειραιώτες ταξιδεύουν για Ισπανία χωρίς τον Κόρι Τζόσεφ, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον άφησε εκτός αποστολής.

«Ο Ολυμπιακός διαθέτει σπουδαία ομάδα κι είναι σε πολύ καλή φόρμα», ήταν τα λόγια του Μαρτίνεθ, προπονητή της Βαλένθια.

Ο αγώνας Βαλένθια - Ολυμπιακός θα μεταδοθεί μέσα από τo Novasports Prime σήμερα (24/03) στις 21:30.