Μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου κατέθεσε σήμερα (19/5) η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός, κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά την ανάρτηση για την «ίδρυση κόμματος με εντολή από τη Μόσχα».
Η μήνυση κατατέθηκε το πρωί της Τρίτης στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος, με άτομα από το περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού να αναφέρουν πως ο Νίκος Καραχάλιος είναι «γνωστός για τη συκοφαντική εμμονή» και «μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία».
Στην αναφορά, ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να καταθέσει την «εντολή της ίδρυσης του κόμματος με εντολές από τη Μόσχα», που σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στην Μαρία Καρυστιανού.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτόφωρο για τη σύλληψη του Νίκου Καραχάλιου λήγει στις 12:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με το MEGA.
- Ξεκινούν τα ραντεβού στην ΕΡΤ για την επόμενη σεζόν: Ποιοι φεύγουν και ποιοι συνεχίζουν
- Ανησυχία για οσμή αερίου στην Αττική: Αναφορές από πολλαπλές περιοχές, γρίφος τα αίτια
- Μαρία Καρυστιανού: Προχωρά σε μήνυση κατά Καραχάλιου για τις κατηγορίες περί «Μόσχας»
- Ξέσπασε ο Λιάγκας: «Τι να κάνω ρε γα..; - 1,5 μήνας έμεινε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάο...»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.