Μαρία Καρυστιανού: Προχωρά σε μήνυση κατά Καραχάλιου για τις κατηγορίες περί «Μόσχας»

Η Μαρία Καρυστιανού στη Λάρισα, στη δίκη για το βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών | EUROKINISSI
Μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου κατέθεσε σήμερα (19/5) η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός, κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά την ανάρτηση για την «ίδρυση κόμματος με εντολή από τη Μόσχα».

Η μήνυση κατατέθηκε το πρωί της Τρίτης στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος, με άτομα από το περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού να αναφέρουν πως ο Νίκος Καραχάλιος είναι «γνωστός για τη συκοφαντική εμμονή» και «μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία».

Στην αναφορά, ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να καταθέσει την «εντολή της ίδρυσης του κόμματος με εντολές από τη Μόσχα», που σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στην Μαρία Καρυστιανού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτόφωρο για τη σύλληψη του Νίκου Καραχάλιου λήγει στις 12:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με το MEGA.

