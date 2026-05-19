Μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου κατέθεσε σήμερα (19/5) η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός, κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά την ανάρτηση για την «ίδρυση κόμματος με εντολή από τη Μόσχα».

Η μήνυση κατατέθηκε το πρωί της Τρίτης στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος, με άτομα από το περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού να αναφέρουν πως ο Νίκος Καραχάλιος είναι «γνωστός για τη συκοφαντική εμμονή» και «μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία».

Στην αναφορά, ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να καταθέσει την «εντολή της ίδρυσης του κόμματος με εντολές από τη Μόσχα», που σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στην Μαρία Καρυστιανού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτόφωρο για τη σύλληψη του Νίκου Καραχάλιου λήγει στις 12:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με το MEGA.