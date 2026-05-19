Ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ώρες για φερόμενη οσμή αερίου στην Αττική, με σχετικές αναφορές από κατοίκους πολλαπλών περιοχών, από την παραλιακή έως κοντά στο Κέντρο.

Περιστατικά έχουν καταγραφεί στον Δήμο Αλίμου, στον Δήμο Καλλιθέας ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η δυσάρεστη οσμή έχει γίνει αισθητή και σε γειτονιές του Αγίου Δημητρίου και της Νέας Σμύρνης.

Άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν πως η πυροσβεστική είχε ξεκινήσει ήδη έρευνες, οι οποίες όμως έως τώρα δεν έχουν απομονώσει κάποιον εκλυτικό παράγοντα.

Συναγερμός για οσμή αερίου: Εκκενώνονται σχολεία

Σύμφωνα πάλι με το ΣΚΑΙ, το συμβάν ξεκίνησε μετά τις 12.00 από την παραλιακή και επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο συμβάν ενώ έχουν ενημερωθεί, η αστυνομία, η πυροσβεστική, το Λιμενικό καθώς και οι σχετικές εταιρείες.

Μαρτυρίες κατοίκων θέλουν την έντονη οσμή να έγινε αρχικά αισθητή στην Καλλιθέα και τη Νέας Σμύρνη, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν αντίστοιχα περιστατικά και στον Άλιμο, το Παλαιό Φάληρο και τον Άγιο Δημήτριο.

Η μυρωδιά εξαπλώθηκε σε πολλούς δρόμους των συγκεκριμένων περιοχών, προκαλώντας αναστάτωση για ενδεχόμενη διαρροή αερίου. Σε αρκετές περιπτώσεις, επιχειρήσεις προχώρησαν προληπτικά σε εκκένωση των χώρων τους, μέχρι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, αποφασίστηκε η εκκένωση σχολικών μονάδων σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο για προληπτικούς λόγους, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή.