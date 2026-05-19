Ξέσπασε ο Λιάγκας: «Τι να κάνω ρε γα..; - 1,5 μήνας έμεινε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάο...»

Ξέσπασε σήμερα (19/5) ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του Πρωινού ενώ σχολίαζε τα της Eurovision, όταν διαπίστωσε ότι το πλάνο δεν τον έδειχνε σωστά και του έκοβε το κεφάλι.

«Μην μου κόβετε το κεφάλι λίγο, παιδιά! Θα κάνω και σκηνοθεσία, δεν με πειράζει. Τι να κάνω, ρε Δέσποινά μου. Τι να κάνω, ρε αγαπημένη μου. Δεν μπορώ πια άλλο…», είπε ο παρουσιαστής του Πρωινού, εμφανώς αγανακτισμένος.

«Τι να κάνω ρε γαμ.. σε αυτή την εκπομπή πια; Δεν πειράζει. 1,5 μήνας έμεινε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διά...ο, να τελειώνει η φασαρία… Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω άλλο.. 1,5 μήνας έμεινε… Αχ, Θεέ μου…», είπε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας, δείχνοντας και πάλι την ενόχλησή του.

Πριν από μερικές ημέρες ο παρουσιαστής είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι του χρόνου στην τηλεόραση.

«Εγώ που ‘χω κάνει 30 χρόνια μία πορεία στη τηλεόραση. Δεν ξέρω... Μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση, μπορεί και να συνεχίσω, δεν το ξέρω, πραγματικά θέλω να μιλήσω με πάσα ειλικρίνεια, μπορεί όντως να είναι η τελευταία μου χρονιά.

Λοιπόν… Είμαι σε μία θέση, που εκτός από το να μιλάω για τα δικά μου οικονομικά, δεν μιλάω για τα οικονομικά των συνεργατών μου, δεν ξέρω πόσα παίρνετε. Ειλικρινά σας μιλάω!

Όμως μπορώ να πω ότι "παιδιά, για να γίνει αυτή η εκπομπή, το budget, το minimum που πρέπει να 'ναι για να βγάζει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα, να είναι αυτό!".

Ε, το ‘χω κατακτήσει μετά από 30 χρόνια δουλειάς, να μπορώ να διεκδικώ ένα αξιοπρεπές budget για τους ανθρώπους που θα δουλεύουν δίπλα μου. Κατάλαβες; Κάποιοι παρουσιαστές δεν το κάνουνε», είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας.