Βαλένθια-Παναθηναϊκός: Το κυνηγητό του Νογκές μετά την άσεμνη χειρονομία του Ναν - Δείτε βίντεο

Μια ανάσα από την είσοδο στο FinalFour βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τους «πράσινους» να κάνουν το δύο στα δύο κόντρα στην Βαλένθια επικρατώντας και πάλι αυτή την φορά στην παράταση με 105-107. Μια νίκη που ήρθε με το εκπληκτικό buzzer beater του Χέις Ντέιβις.

Με το που ο Αμερικάνος ευστόχησε έγινε χαμός. Όλοι οι παίκτες και ο πάγκος έτρεξαν προς τα αποδυτήρια και έπεσαν επάνω στον πρωταγωνιστή του αγώνα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr