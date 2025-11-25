Βαλέρι: «Λάθος το πέναλτι στον Ελ Καμπί στο Ολυμπιακός - Ατρόμητος»

Την ανάλυση των φάσεων της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League δεν έκανε ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά, αλλά ο υπεύθυνος του VAR, Πάολο Βαλέρι.

Σε αυτήν ο Βαλέρι μεταξύ άλλων τόνισε πως το πέναλτι που πήρε ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο ήταν μια λανθασμένη απόφαση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

