Βαλέρι: «Λάθος το πέναλτι στον Ελ Καμπί στο Ολυμπιακός - Ατρόμητος»

Την ανάλυση των φάσεων της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League δεν έκανε ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά, αλλά ο υπεύθυνος του VAR, Πάολο Βαλέρι.
Σε αυτήν ο Βαλέρι μεταξύ άλλων τόνισε πως το πέναλτι που πήρε ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο ήταν μια λανθασμένη απόφαση.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Aποκαλύφθηκε ο βασικός παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο - Και δεν είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ ή ο ήλιος
- Η Ουκρανία συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Εκκρεμούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας
- Η πιο παράξενη εκκλησία της Ελλάδας που οι άγιοι είναι σαν αρχαίοι φιλόσοφοι
- Ρουκ Ζουκ: Το φλερτ παίκτη στη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Big» παρατσούκλι που την έστειλε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.