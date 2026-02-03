Βαρύ πρόστιμο 10.000 ευρώ σε Βεζένκοβ για επίθεση στον Πετρόπουλο – Η απόφαση της ΔΕΑΒ

Η ΔΕΑΒ επέβαλε χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Σάσα Βεζένκοβ, αλλά και ισόποσο πρόστιμο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, για το επεισόδιο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο στον αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου για τη 16η αγωνιστική της Basket League.

Σύμφωνα με την απόφαση, μετά το αντιαθλητικό φάουλ που καταλογίστηκε στον Πετρόπουλο εις βάρος του Βεζένκοβ, ο παίκτης του Ολυμπιακού επιχείρησε –χωρίς επιτυχία– να τον χτυπήσει στο κεφάλι, ενώ η φάση είχε ήδη λήξει.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΔΕΑΒ, λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά της Αστυνομίας, το φύλλο αγώνα, την έκθεση του παρατηρητή και το σχετικό βίντεο, προχώρησε στην επιβολή των προστίμων βάσει του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.