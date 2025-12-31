Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώνεται πριν από το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Το πρώτο πιάτο της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague παίχτηκε απόψε, Τρίτη (30/12) με τα μάτια βέβαια να είναι στραμμένα στην Παρασκευή. Εκεί όπου Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα παίξουν το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι της σεζόν. Με την αγωνιστική να σημαδεύεται από το «διπλό» της Ζάλγκιρις στη Χάποελ και την ευρεία νίκη της Μονακό στην έδρα της Μπαρτσελόνα.

