Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώνεται πριν από το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά την πρώτη δόση της 19ης αγωνιστικής και πριν τεθούν αντιμέτωποι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Το πρώτο πιάτο της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague παίχτηκε απόψε, Τρίτη (30/12) με τα μάτια βέβαια να είναι στραμμένα στην Παρασκευή. Εκεί όπου Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα παίξουν το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι της σεζόν. Με την αγωνιστική να σημαδεύεται από το «διπλό» της Ζάλγκιρις στη Χάποελ και την ευρεία νίκη της Μονακό στην έδρα της Μπαρτσελόνα.

