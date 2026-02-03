Βαθμολογία Euroleague: Πώς διαμορφώθηκε μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Ντουμπάι BC

O Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην 26η αγωνιστική, καθώς ηττήθηκε από την Ντουμπάι BC με στην παράταση στο εκτός έδρας παιχνίδι.
Το ματς κρίθηκε στην παράταση ενώ στην κανονική διάρκεια οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν με τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ.
